Esplode l’estate, weekend con 35 gradi 

I primi segnali li abbiamo visti e sentiti, e ora a dare l’ufficialità è il meteorologo: in questo weekend farà un caldo boia, anche se non è certo la terminologia che utilizza lui. La canicola anticipa di di poco l’inizio dell’estate meteorologica, fissata per il primo giugno.

Chi l’ha deciso? Risponde Alessandro Gallo, meteorologo ex Aeronautica militare e ora di Meteonetwork: «Si pronuncia sul Mediterraneo l’anticiclone subtropicale africano, che assicura tempo stabile su tutta la Penisola tranne che sul settore alpino e su parte dell’Appennino centrale, dove i rovesci pomeridiani non mancheranno».

E da queste parti? Gallo è esauriente: «La Sardegna è leggermente al di sopra delle medie stagionali di temperatura a 1.500 metri di altitudine, e caldo a livello del mare». Per questo, Gallo prevede per oggi e domani «minime tra i 16 e i 20 gradi e massime tra 28 e 32, però con punte che potrebbero sfiorare i 35 gradi. Avremo dunque bel tempo nel fine settimana, con una ventilazione debole a regime di brezza e qualche rinforzo pomeridiano sulle coste».

A questo punto, uno sguardo sui giorni successivi è d’obbligo. «Lunedì il Nord Italia sarà lambito da correnti fresche del ramo inferiore di una perturbazione atlantica. Non così la Sardegna, dove la situazione perdurerà con un graduale aumento della nuvolosità e qualche piovasco martedì. Quel giorno», conclude Gallo, «potremmo avere oltre 35 gradi nell’entroterra sardo». Si comincia presto, insomma.

