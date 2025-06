Esplode l’emergenza-rifiuti 

I rifiuti puzzano sempre. Col caldo torrido ancora di più. Lasciarli per strada sotto il sole cocente non è igienico né decoroso. Ma l’alternativa, come nel caso di Villagrande, sarebbe riportare da due a tre i passaggi settimanali degli operatori ecologici con aumento esorbitante dei costi. I contribuenti si ritroverebbero a pagare bollette lievitate, dopo che nei mesi scorsi la Provincia dell’Ogliastra, adeguandosi al tariffario regionale, ha portato la tariffa del conferimento a 98 euro a tonnellata, con un incremento del 37 per cento rispetto al quinquennio precedente. Un salasso. Tutto perché l’impianto di compostaggio a Quirra è chiuso.

Emergenza in vista

Al Comune di Bari Sardo l’impianto di Serramanna ha comunicato l’indisponibilità a ricevere nuovi carichi di rifiuti. L’ente si rivolgerà al sito di Tempio che potrà accogliere la frazione organica dal primo luglio. Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo, manifesta preoccupazione: «Con le alte temperature di luglio e agosto e l’arrivo di migliaia di turisti saremo in una situazione di grave rischio igienico-sanitario. L’alternativa potrebbe essere quella di non effettuare la raccolta porta a porta per questo rifiuto, il cui accumulo potrebbe portare a situazioni insostenibili, favorendo la diffusione di insetti, ratti e altri animali infestanti, con il rischio di emergenze sanitarie e pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini». Mameli chiede l’intervento della prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro: «È inaccettabile che, a oggi, non abbiamo una soluzione. Parliamo di un problema di primaria importanza con evidenti spiacevoli conseguenze dietro l’angolo».

La preoccupazione

«È una situazione potenzialmente esplosiva che potrebbe essere attutita dalla prossima riapertura dell’impianto della Provincia Ogliastra che, grazie al lavoro di questi mesi, mi risulta essere in dirittura d’arrivo. Il problema vero - riflette Alessio Seoni, sindaco di Villagrande - è che, per evitare l’aumento delle bollette a carico dei cittadini, abbiamo dovuto ridurre i passaggi di ritiro dell'umido da tre a due». Pur con la riapertura di Quirra, a Villagrande sarà complicato ripristinare i tre turni settimanali: «Pur tornando a conferire nell’impianto di Quirra, è probabile che si mantengano i due soli ritiri, con tutte le criticità e i disagi che derivano ad esempio dall’aumento delle temperature».