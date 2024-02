Esplode la rabbia nei quartieri trincea 

Nuoro migliora dalpunto di vista infrastrutturale, soprattutto negli ultimi mesi, ma i problemi restano ancora tanti. Il punto più debole sono le strade, a cui si aggiungono case popolari e comunali, marciapiedi ricchi di avvallamenti, fogne mai collegate e rete del gas in alcuni punti inesistente.

«A Testimonzos è un continuo susseguirsi di buche - dice la residente Tatiana Guiso -. Prima alcuni operai dei cantieri garantivano le manutenzioni, adesso no. È tutto fango, con le auto si rimane affossati. La strada vicino al canile e la rampa di uscita per la 389 non sono in buone condizioni. In più senza un piano regolatore non si riuscirà mai a sanare le case».

Il problema affligge anche la vicina zona dei salesiani: «Le strade sono sterrate e malmesse da almeno 35 anni, non sappiamo nemmeno se siano comunali o no», aggiunge un residente. Spostandosi a Città Giardino invece: «Via delle Primule è come una grande voragine rattoppata costantemente - dice il residente Rosario Ferrone -. Per via delle nuove costruzioni che comportano nuovi allacci le strade vengono costantemente ritoccate. In alcune vie manca la rete del gas dal 2004/2005, ci si è arrangiati con i pannelli. I marciapiedi sono sorti in qualche strada, ma sono troppo alti, abbiamo dovuto rispendere i soldi dal fabbro per rifare i cancelli nuovi. Di buono c'è la recente presa in carico del rione e i limiti di velocità».

L'assessore con delega alla Visione urbana, Fabrizio Beccu, risponde: «Per Testimonzos metteremo mano al book. Per Città Giardino in arrivo nuove progettazioni in maniera massiccia reperendo finanziamenti. Ai Salesiani situazione delicata».

