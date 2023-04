Esplode la polemica tra i pentastellati 

Questa l’accusa: «Avrebbero depositato o sarebbero in procinto di farlo un simbolo recante elementi grafici caratterizzanti tradizionalmente il simbolo storico del M5S. Detti elementi consistono nel campo bianco e scritta nera, nella denominazione Movimento, nella raffigurazione di una stella gialla e nella opposizione di una “V” maiuscola in corsivo, tutti punti che richiamano il M5S e che sono perciò in grado di favorire la libera volontà degli elettori iglesienti. - si legge nella comunicazione in prevenzione a firma di Licheri e Lai - Il M5S non ha autorizzato nessuno alla presentazione di liste nel Comune d’Iglesias, nemmeno collegate al Movimento medesimo. Si valuti la non conformità del simbolo “Movimento Civico Iglesias” ai requisiti previsti dalla legge regionale sarda».

Il coordinatore regionale del M5S Antonio Licheri e quello provinciale Gian Luca Lai, chiedono alla commissione elettorale di valutare la non conformità del simbolo presentato dalla lista “Movimento civico Iglesias”. Dura la reazione di Federico Garau, (attuale capogruppo dei pentastellati in Consiglio comunale e capolista del gruppo che sosterrà la candidatura a sindaco di Giuseppe Pes): «Ho già depositato un nuovo simbolo, ma la questione non finisce qui. Sia chiaro per tutti, non ci fermeremo».

Via alla campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale ma a 24 ore dall’ufficializzazione dei candidati scoppia la prima polemica.

Valutazioni

La polemica

Mentre a livello nazionale e regionale il M5S ed il Pd si strizzano vicendevolmente l’occhiolino, per le prossime elezioni in città, lo stesso Movimento ha scelto di sposare la causa di un progetto civico capitanato da Pes: «Ma ad Oristano alle amministrative dello scorso anno è stato presentato un simbolo molto più riconducibile a quello dei 5 stelle rispetto al nostro e non mi pare nessuno abbia sollevato questioni. - spiega Garau - Dovranno inoltre chiarire come Lai, il coordinatore provinciale del M5S, conoscesse il mio simbolo dieci minuti dopo esser stato depositato al cospetto della segreteria generale d’Iglesias, visto che mi ha chiamato per comunicarmelo ed ho registrato la conversazione con le sue dichiarazioni. Ho inoltrato subito dopo una pec alla Prefettura per denunciare questo fatto che, risulta essere molto grave. È evidente che diamo fastidio per il semplice fatto che non ci siamo piegati ad ordini di scuderia come quello di doverci abbassare all’alleanza con Usai in virtù dei loro accordi regionali».

