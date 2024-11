Esplode la polemica sul Capodanno 

Nessun concerto per accogliere il 2025 in città. In attesa del programma di spettacoli per il periodo di Natale sino all’Epifania - con circa 300mila euro del bilancio comunale investiti - esplode la polemica politica sull’assenza del concertone di fine anno.

«Tutte le grandi città sarde hanno partecipato al bando regionale per Capodanno, tranne il nostro Comune: è inaccettabile che non abbia colto questa opportunità», denunciano dal circolo cittadino di FdI. «Al momento non ci sono strutture adatte a ospitare eventi di questa portata, e su questo ci stiamo lavorando», replica il sindaco Graziano Milia, «in ogni caso la rinascita culturale della città è evidente da tempo, non basta un solo concerto per rendere Quartu più attrattiva».

L’attacco

A parlare a nome di FdI è il dirigente cittadino del partito, Nicholas Secci. «Il bando regionale rappresentava non solo un’occasione per migliorare l’offerta culturale cittadina, ma anche per contribuire al rilancio economico e turistico della nostra città», dice. «L’assenza di Quartu evidenzia una grave carenza di visione», sottolinea per poi chiedere al sindaco «di dare una spiegazione ai cittadini e agli operatori economici sul perché sia stata persa una simile opportunità. Occorre promuovere una visione più ambiziosa che possa far uscire Quartu dallo status di “città dormitorio”, e non rimanere indifferente di fronte a iniziative mirate a rafforzare l'attrattività del nostro territorio e sostenere la ripresa economica locale». E aggiunge: «È tempo di mettere Quartu al centro delle politiche di promozione e sviluppo culturale della Sardegna». Sassari e Alghero, insieme ad altre città sarde, hanno partecipato al bando e si sono già organizzate per il Capodanno. «Comuni che sanno cogliere opportunità di crescita e rilancio del territorio, non possiamo permetterci di restare indietro», conclude Secci.

La replica

Dal Comune risponde il sindaco. «Partendo dal presupposto che - escluse alcune realtà consolidate nell’organizzazione di grandi eventi di fine anno - in Sardegna questi importanti investimenti di risorse pubbliche non hanno prodotto afflussi turistici capaci di giustificare tali impegni finanziari, è noto che Quartu non ha in questo momento strutture che possano ospitare iniziative di tale portata», spiega Milia. «Strutture che tuttavia potranno essere a disposizione nei prossimi anni grazie ai lavori in corso: penso ad esempio agli impianti sportivi che stanno rinascendo grazie alla partecipazione a diversi bandi, ma anche ai fondi messi a bilancio da questa amministrazione», ricorda. «In ogni caso la rinascita culturale, e anche economica, di Quartu non passa di certo per un singolo evento che potrebbe al massimo portare poco turismo mordi e fuggi. La rinascita della città è ormai iniziata da anni», sottolinea il sindaco, «frutto dei costanti investimenti, e racconta un humus culturale ormai radicato che rappresenta una forma di garanzia, e di richiamo, ben più sostanziale rispetto all’evento estemporaneo».

