Esplode la polemica sui rifiuti 

Isola ecologica inutilizzabile e ecocentro insufficiente: il servizio di nettezza urbana in città, in prossimità del rinnovo del contratto d’appalto, presenta disservizi che i cittadini non riescono proprio a comprendere.

La protesta

A dare voce a questi malumori è stato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale il presidente della commissione Lavori pubblici e capogruppo del Pd Giacomo Guadagnini. Sull’isola ecologica di piazza Matteotti i commercianti continuano a lamentare il malfunzionamento e il disagio arrecato. Antonio Mereu della pizzeria “Nanni e Zizze” afferma: «Spesso chi non deve utilizza l’isola ecologica che quasi sempre è stracolma, in particolare il fine settimana. Spesso dobbiamo far fronte a odori nauseabondi e, qualche volta, persino ai topi». Per Gabriella Ligas, della tintoria Lavanova: «Molti cittadini non rispettano la città, molto spesso non riesco a depositare i rifiuti perché altri ne fanno un uso inappropriato. Noi commercianti ne paghiamo le conseguenze peggiori». Per Guadagnini, che nel passato ha ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori pubblici: «L’isola ecologica è inutilizzabile e mal funzionante da troppo tempo, nonostante i 7 verbali susseguiti ad altrettanti sopralluoghi effettuati dalla commissione. Assumendomi le mie responsabilità affermo che non è gestita nel rispetto del contratto esistente tra De Vizia e il Comune». Sempre l'esponente della maggioranza afferma: «Sembra che l’assessore Mureddu più che rivendicare il rispetto del contratto si ponga in atteggiamento di difesa della società. Ricordo che il contratto dice che dopo 6 giorni di non funzionamento il gestore dovrebbe pagare una penale pari a 70 euro al giorno. Se la si moltiplica per i due anni di malfunzionamento il Comune avrebbe dovuto introitare circa 60 mila euro. Non mi risulta sia mai stato fatta neanche una segnalazione scritta».

Ampliamento al Pip

L’altro problema riguarda l’ecocentro di via Nazionale. Anche in questo caso i cittadini si lamentano. Amedeo Matteu, ascoltato qualche settimana fa dalle commissioni comunali a nome degli utenti, ha lamentato: «L'incapacità dell’ecocentro di rispondere alle richieste dei cittadini che spesso non riescono a smaltire i vari rifiuti». Anche in questo caso Guadagnini ci va giù pesante: «C’è un progetto di ampliamento approvato nel 2022 di 180 mila euro e ad oggi non è dato sapere quando entrerà in funzione. Chiediamo cosa impedisce il completamento di un lavoro così importante». L’assessore Manolo Mureddu risponde colpo su colpo: Per l’ecocentro i lavori sono stati affidati a giugno 2023 e siamo in fase di collaudo. Tra qualche settimana, anche se mancherà qualche lavoro integrativo, si potrà usufruire dell’ampliamento. In genere i tempi per la realizzazione delle opere pubbliche sono molto più lunghi. Per quanto riguarda l’isola ecologica stiamo fronteggiando quotidianamente le varie problematiche, compresi atti di vandalismo e utilizzo sbagliato. Adesso abbiamo un sistema di videosorveglianza che viene monitorato per capire chi arreca danni alla struttura».

