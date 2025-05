Esplode la polemica: «Perché il killer era fuori?» 

Milano. Polizia e carabinieri indagano sulle 48 ore di terrore scatenate da Emanuele De Maria, che avrebbe ucciso la collega Chamila Wijesuriya, 50 anni, che lavorava nel suo stesso hotel e con cui aveva una relazione, ha ferito un altro collega e domenica pomeriggio si è tolto la vita buttandosi dalle terrazze del Duomo. Rovente la polemica sul perché il detenuto fosse ammesso al lavoro esterno malgrado la condanna per l'omicidio di una donna. «Difficile spiegare alla gente perché fosse fuori», ammette il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. «Non spetta al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria concedere il permesso di lavorare all'esterno, il Dap non c'entra», nota il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro: «La magistratura ha fatto una scelta e si deve far luce su cosa è successo».

La ricostruzione

Il collega di De Maria ferito con cinque coltellate, l'egiziano Hani Nasr, è fuori pericolo. Nella ricostruzione del pm Francesco De Tomasi, De Maria avrebbe pianificato di uccidere prima Chamila, poi il collega Nasr. I video lo riprendono venerdì al parco Nord passeggiare con la vittima e, due ore dopo, da solo mentre scende nella metro con il telefono della donna. Ricomparirà sabato davanti all'hotel Berna per aggredire Nasri. Il giorno dopo, il suicidio. Il pm ha disposto le autopsie per accertare anche se avesse assunto stupefacenti.

Il caso politico

Rovente la polemica politica su De Maria, condannato con fine pena nel 2030 per l'omicidio di una ragazza tunisina a Castel Volturno nel 2016. Dice il suo avvocato, Daniele Tropea: «Meritava il permesso di lavorare fuori, visto l'ottimo percorso che fatto in carcere. La sua posizione era stata valutata dall'area educativa del carcere di Bollate e dal magistrato di Sorveglianza. Non mi sarei mai aspettato nulla di quanto accaduto».

Chiede un'ispezione al Guardasigilli il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri: «È incredibile che un femminicida abbia fruito di permessi per commettere commesso altri gravissimi delitti. La magistratura ha sbagliato ed è necessario sanzionare chi ha commesso un errore così grave».

RIPRODUZIONE RISERVATA