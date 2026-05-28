Esplode la crisi nella maggioranza 

Il Consiglio comunale straordinario di Assemini è l’ennesimo teatro di una crisi di maggioranza non più considerabile come un episodio isolato. La tensione istituzionale è forte. L’ordine del giorno era denso di scadenze importanti: dalla costituzione e trasformazione dei diritti di superficie alla rimozione di vincoli sugli immobili (tra cui la lottizzazione Piri Piri 6), sino a cinque risposte a interrogazioni della minoranza su temi come la partecipazione ai bandi regionali per la cultura, l’esclusione di Assemini dai centri montani e la situazione occupazionale dei lavoratori Tiscali.

Il flop

L’avvio della seduta ha subito mostrato la presenza di profonde crepe. I consiglieri sono rimasti fuori dall’aula per circa 20 minuti prima di entrare, poi è emersa la realtà dei numeri: a fronte della presenza di Alberto Nioi, presidente del Consiglio, si è registrata la pesante assenza di 8 componenti su 15 della coalizione a sostegno del sindaco Mario Puddu, di due dell’opposizione e dell’assessore Francesco Murtas. Impossibile raggiungere il numero legale e deliberare. Constatata l’impossibilità di procedere per le defezioni dei consiglieri di governo, l’opposizione ha abbandonato l’aula per protesta.

I precedenti

Il flop di ieri è l’ultimo capitolo di una lunga scia di tensioni interne che dimostra come l’esecutivo Puddu navighi in acque agitate, faticando costantemente a blindare l’aula, diventata lo scorso 24 febbraio il palcoscenico di uno scontro procedurale tra la consigliera di maggioranza Elisa Carboni (“Mario Puddu sindaco”) e il presidente Nioi sull’inversione dei punti all’ordine del giorno. Il nodo centrale era la ricostituzione delle commissioni permanenti, saltata perché il Gruppo misto e la Lista civica (della stessa coalizione) non hanno presentato i nomi. Ancor prima, nel dicembre 2024, la maggioranza aveva perso il numero legale su una variante urbanistica. L’atto era passato solo grazie al «senso di responsabilità» della minoranza, rimasta in aula per non penalizzare un cittadino, incassando i ringraziamenti formali di Puddu.

Scenario futuro

Già in passato l’opposizione - con esponenti come Diego Corrias, Alessandro Casula e Niside Muscas - aveva attaccato duramente la maggioranza «spaccata», parlando di fiducia «lesionata». Con la seduta andata a vuoto, l’attività amministrativa ha una preoccupante battuta d’arresto. Resta da capire come il sindaco e i gruppi che lo sostengono intenderanno ricucire uno strappo interno che ormai compromette la regolare attività del Consiglio comunale.

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