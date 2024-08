Esplode la condotta idrica, mezzo paese resta senz’acqua 

Giorni di disagi anche pesanti per i residenti di numerose abitazioni di Burcei rimaste senza una goccia d’acqua. Problemi vissuti, ovviamente, con grande fastidio dai cittadini: «Non abbiamo neppure l’acqua per lavarci e cucinare. Non si sono viste neppure le autobotti».

Per l’ennesima volta la condotta che attraverso otto chilometri di montagna è un dislivello di 700 metri è scoppiata. Ieri pomeriggio gli operai di Abbanoa hanno ultimato i lavori riparando la rete e l’acqua che ha ripreso ad alimentare il deposito del paese. Si spera che oggi la situazione possa tornare alla normalità. Problemi e disagi che si ripetono soprattutto in questa estate di caldo torrido.

«Le alte temperature - spiega Abbanoa - rendono le condotte più soggette a rotture a causa della dilatazione delle rocce che le circondano nel sottosuolo. Gli interventi di riparazione lungo la condotta di Burcei sono resi particolarmente complessi dalla particolare asperità del territorio attraversato. La condotta è in fase di riempimento: sono state potenziate le pompe presenti nell’impianto di sollevamento di Perdaxedu che consente di rilanciare l’acqua del potabilizzatore di Corongiu in alto, fino al serbatoio di Burcei». (ant. ser.)

