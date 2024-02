Esplode la bombola, tragedia a Sorso 

«Come una bomba». Così i residenti di viale Europa a Sorso commentavano ieri, l’esplosione di una bombola di gas avvenuta poco dopo le 14. Una deflagrazione che ha ucciso una donna di 71 anni. Giovanna Crimi abitava al numero 14 in una casa a un piano che condivideva con la figlia e la nipote. Tutte e tre si trovavano all'interno dell’abitazione quando è avvenuta lo scoppio sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, della polizia locale e dei vigili del fuoco.

La paura

Secondo quanto è emerso la 71enne era in un cortile interno dove si troverebbe la caldaia da cui si è innescata l’esplosione. Certa la fuoriuscita di gas, sentita dalla figlia, assieme alle vibrazioni che investivano la struttura, poi l'innesco con le fiamme che, facendo raggiungere la temperatura critica alle due bombole, ognuna da quindici litri, ha causato l’inferno. A farne le spese proprio la donna che era a pochi passi dalla caldaia. La figlia e la bambina sono subito uscite e hanno chiesto aiuto. Il botto improvviso è stato impressionante, la bombola si è disintegrata, molti frammenti sono finiti nella strada esterna. «Una vicina – racconta un testimone- è stata sfiorata alla testa da un pezzo di lamiera». Sull’asfalto sono finiti cocci e tegole. E la forza dell’onda d’urto ha fatto esplodere i vetri nelle case a distanza anche di 20 metri. In via Nuoro, che fa angolo con l’abitazione dove è avvenuto il disastro, sono state devastate quattro finestre, in sequenza. Davanti si trovava la parete esterna oltre la quale stava il cortile chiuso da una serranda. Divelta anche questa e accartocciata dalla forza d'urto.

Lo choc

«Per fortuna- racconta uno dei soccorritori – non è stato interessato anche il cavedio della casa perché altrimenti i danni avrebbero potuto essere ben peggiori». Evitati pure dall'apertura sul soffitto che ha permesso di liberare le fiamme all'esterno, e le cui impronte sono ben visibili peraltro a oltre quattro metri dal suolo. Una dinamica che purtroppo non ha lasciato scampo a Giovanna Crimi il cui corpo è stato portato via, avvolto in un lenzuolo bianco, intorno alle 17.

Un paese sgomento

La donna, vedova da oltre dieci anni (il marito era un operaio della Multiss), era madre di tre figli: oltre alla giovane scampata alla tragedia, anche un uomo e una donna che non vivono in paese. Crimi era molto conosciuta a Sorso, in particolare per la sua attività di volontariato e di dedizione a coloro che erano in difficoltà. «Una persona mite, dolce, capace di molti sacrifici – racconta Antonello Spano, direttore della Caritas –. Una volontaria assidua della cooperativa che avevo fondato per i disabili ma anche una parrocchiana molto presente alle attività della chiesa». Una donna, aggiunge Spano, che ha «abitato in modo significativo questo paese». «Per anni- aggiunge un altro amico, Antonio Fini – si è occupata, in un gruppo famiglia, dei ragazzi che dovevano fare la prima comunione e frequentare il catechismo. Con lei c'eravamo visti proprio ieri sera». Chi parla di Giovanna lo fa con gli occhi lucidi, sconvolto da una sorte impensabile e imprevedibile. Resta da capire cosa abbia originato la perdita di gas e cosa non abbia funzionato in una delle due bombole.

RIPRODUZIONE RISERVATA