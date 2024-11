Esplode la bombola, grave un anziano 

Un boato improvviso avvertito nel raggio di alcune centinaia di metri, tanto da far vibrare porte e finestre, e detriti schizzati fuori da una parete squarciata di una palazzina di tre piani. Lo scoppio improvviso ha interrotto, ieri mattina poco dopo le 8, la tranquillità di via Delle Poste, nella periferia di Trinità d’Agultu. L’esplosione di una bombola di gas ha sventrato la cucina dell’appartamento al primo piano dello stabile, parzialmente crollato e dichiarato inagibile. Sotto le macerie, coperto dai frammenti di cemento, un uomo di 78 anni, Auriello Canali di Modena, è stato soccorso e portato in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento di Tempio e, in seguito, affidato alle cure degli operatori del 118, allarmati da un gruppo di cacciatori richiamati dal forte rumore.

Gravi ferite

Il pensionato, con traumi e gravissime ustioni in gran parte del corpo, è stato elitrasportato in codice rosso al Centro grandi ustioni di Sassari dove è arrivato cosciente. Al secondo piano della palazzina un’altra donna, una badante, è rimasta per fortuna illesa. Si trovava da sola, spaventata e intrappolata nella veranda esterna dell’appartamento che ha riportato gravi danni strutturali, impossibilitata a uscire a causa dei detriti che ostruivano l’ingresso.

I soccorsi

I vigili del fuoco di Sassari sono dovuti intervenire con l’ausilio dell’autoscala per trasportare la donna fuori dalla terrazza e metterla in salvo. Secondo le prime ricostruzioni il 78enne, che da tempo vive da solo, alle 8.10 si è recato in cucina per preparare il caffè ma, in un ambiente ormai saturo di gas, è bastato accendere la fiamma per innescare l’esplosione devastante. Lo scoppio ha provocato danni ingenti alle pareti, facendo crollare parte della copertura. Dopo una prima perizia la palazzina è stata dichiarata inagibile e il sindaco Giampiero Carta, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura della strada. Sul posto anche i carabinieri di Valledoria, l’ambulanza del 118 e il funzionario dei vigili del fuoco che ha avviato le indagini sulle cause dell’esplosione e la verifica sulla stabilità dell’immobile, operazioni coordinate dal comandante provinciale Antonio Giordano.

RIPRODUZIONE RISERVATA