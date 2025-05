Esplode la bombola: è grave 

Un boato tremendo. Poi il silenzio, e un piccola colonna di fumo che sembrava annunciare il peggio. Si è sfiorata la tragedia ieri nel primo pomeriggio a Orosei, dove attorno alle 14 si è verificata un’esplosione in una casa nella località di Santa Maria ‘e Mare, una zona isolata nel territorio di Orosei. Un cuoco di 41 anni, Shanu Frongia, che viveva da solo è stato investito dalla deflagrazione: ferito per le ustioni è stato trasportato e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sassari.

L’incidente

A causare la deflagrazione sarebbe stata una fuga di gas da una bombola gpl di quelle utilizzate per alimentare la cucina. Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento, ma dai primi rilievi la bombola non presentava difetti evidenti. Le prime notizie che hanno fatto scattare l’allarme parlavano di un edificio crollato dopo l’esplosione: la forte deflagrazione ha danneggiato alcuni muri, ma il cuoco non è rimasto intrappolato. All’arrivo dei vigili del fuoco l’uomo era già all’esterno dell’abitazione. Quello che rimane da accertare è come sia partita la fuga del gas tale da saturare l’ambiente e provocare poi l’innesco, considerato che la bombola all’arrivo dei primi soccorritori non era in funzione in quel momento.

L’elisoccorso

Frongia è rimasto gravemente ferito: a causa dell’onda d’urto e della fiammata verificatasi per l’esplosione avrebbe riportato ustioni su circa il 50% del corpo. L’uomo è molto conosciuto per via della sua professione. L’esplosione ha provocato anche il crollo di diverse pareti dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto immediatamente a intubare il ragazzo. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari, dove è stato ricoverato in Rianimazione in codice rosso.

Erano presenti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’edificio, e i carabinieri della Compagnia di Siniscola, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause dell’esplosione.

