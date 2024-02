Tragedia a Sorso: una donna di 71 anni è morta nella sua casa, in via Europa, per l’esplosione della bombola a gas che alimentava una caldaia. La vittima, Giovanna Crimi, ben voluta da tutti anche per la sua attività di volontariato, viveva con la famiglia: salve per miracolo la figlia e la nipotina. L’esplosione ha devastato l’appartamento, dichiarato pericolante dai vigili del fuoco: vetro e detriti sono volati per strada, senza altre conseguenze.

