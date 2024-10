Esplode la bombola: coppia all’ospedale 

L’esplosione ha rimbombato in tutte le campagne vicine, subito si è pensato a qualcosa di grave. E così è stato: un ambiente carico di gas, una bombola malfunzionante, un innesco casuale. Tutto è avvenuto ieri pomeriggio, nelle campagne di Pattata. Due i feriti, un uomo e una donna: l’esplosione li ha investiti entrambi, uno di loro è grave.

I due non si sono accorti dell’odore del gas, che ormai aveva saturato gli ambienti. Il locale, di piccole dimensioni. si è riempito in un attimo. Poi il botto. Numerose le telefonate con la richiesta di soccorso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Ozieri.

I vigili del fuoco non hanno ancora certezza di come si sia innescata l’esplosione. Solo i soccorsi immediati hanno evitato il peggio. Quando è arrivato a bordo dell’ambulanza medicalizzata il personale sanitario ha trovato una scena infernale, i locali devastati dalle fiamme e due feriti, un uomo e una donna. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere immediatamente in sicurezza la casa, perlomeno quel che ne restava.

Ad avere la peggio è stato lui, che ha riportato ustioni gravi e diffuse. Alla donna è andata meglio, per lei ustioni solo sul 20 per cento del corpo. Entrambi non correrebbero pericolo di vita, ma vengono tenuti sotto stretto controllo. Ora sono ricoverati a Sassari, al centro ustioni: per trasportare l’uomo in tempi brevi è stato necessario l’ausilio dell’elisoccorso. La deflagrazione è avvenuta in un edificio nelle campagne di Pattada, in località Saraga. All’origine dell’esplosione potrebbe esserci un malfunzionamento dell’impianto gpl.

