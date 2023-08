Esplode il camper, muore a 11 anni 

Samuel, dodici anni a novembre, sarebbe dovuto essere in spiaggia, a giocare o nuotare nel mare azzurro di Bados. Invece no. Samuel era dentro un camper quando all’improvviso c’è stata un’esplosione ed è arrivato il fuoco senza dargli nemmeno il tempo di scappare. Senza dare il tempo ai suoi genitori di salvarlo. Quando i vigili del fuoco hanno spento l’incendio, forse partito da un fornello, tra le ceneri di quella casa di vacanza itinerante, hanno trovato il corpo di un bambino e la disperazione indicibile di due genitori.

Il rogo

Samuel Imbuzan, nato nel 2011, era in vacanza con il babbo Daniel Romulus Imbuzan, imprenditore di origine romena e la mamma Tatiana Lisi, erano arrivati con un camper da Rimini, dove vivono, per passare qualche giorno in Sardegna. Si erano sistemati in uno spiazzo davanti alla spiaggia, sul litorale di Olbia, accanto a un altro camper. La tragedia ieri poco dopo le 13,30. Due esplosioni, una dopo l’altra, una colonna di fumo alta e scura che si leva nel cielo terso sopra Bados. Parte l’allarme, arrivano i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri. Il fuoco partito un camper passa all’altro e poi alla vegetazione di macchia mediterranea. Ma viene domato facilmente, anche grazie ai lanci dell’elicottero della base del Limbara, e quando il rogo del camper si spegne si capisce subito che non è il solito incendio. C’è un uomo, che poi si scoprirà essere il padre del bambino, con ustioni nel 40 per cento del corpo, una donna – la mamma – in stato di choc. Lui sarà trasportato in elicottero del 118 al Centro ustioni del Santissima Annunziata di Sassari, lei che nel corpo ha solo lesioni lievi in ospedale per lo choc. I documenti sono bruciati, solo qualche ora più tardi sarà ricostruita l’identità di una famiglia distrutta.

La dinamica

La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti ma attendono le verifiche tecniche dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione è probabile che il rogo sia partito da un fornello all’esterno del camper sul quale forse si stava cucinando qualcosa. La fiammata avrebbe poi fatto esplodere almeno una bombola, i botti sono stati avvertiti da tutte le persone che erano in zona. Il rogo è divampato molto violentemente e ha investito uno dopo l’altro i due camper, compreso quello nel quale si trovava Samuel. Non è del tutto chiaro se i genitori si siano resi conto subito che il bambino non si trovava in spiaggia (dove era stato visto poco prima) ma dentro il camper anche perché nell’immediato erano sotto choc e non in grado di fornire un racconto lucido dell’accaduto. Tutte le valutazioni sulla dinamica dei fatti saranno fatte nelle prossime ore nell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Tempio.

Olbia e Rimini in lutto

Sul luogo della tragedia è arrivato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi per acquisire notizie di prima mano. «La morte di un bambino in maniera così drammatica è una delle peggiori cose che potessero capitare nel nostro territorio», ha commentato: «Non possiamo che adoperarci per portare un po' di sostegno alle persone che hanno perso tutto, ci siamo già attivati con i servizi sociali». In serata è arrivato il messaggio di cordoglio del governatore Christian Solinas, che esprime «il suo più profondo dolore e cordoglio per la tragica morte del piccolo Samuel. Non ci sono parole per manifestare lo sgomento che si prova davanti ad un evento così spaventoso, che ci colpisce nel profondo». Commozione anche nelle parole di Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini «vicina all'immenso dolore dei familiari di questo nostro giovanissimo concittadino tragicamente scomparso». Samuel aveva un fratello e una sorella più grandi che non avevano seguito i genitori in vacanza, i familiari profondamente scossi, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

A Bados gli scheletri neri dei camper delimitati dai nastri segnano la fine tragica di un’estate spensierata.

