Esplode bombola nella barca, ustionato ricoverto a Sassari 

Un ritorno di fiamma l’ha investito provocandogli ustioni sul 30 per cento del corpo. È in gravi condizioni un uomo di 45 anni di San Teodoro che è stato ricoverato al Centro ustioni di Sassari dopo essere rimasto ferito forse mentre stava effettuando dei lavori su un’imbarcazione. L’incidente è successo alle 15.30 di ieri nel porto di La Caletta. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, a scatenare l’inferno di fuoco sarebbe stata l’esplosione di una mini bombola che si trovava accanto al natante e di cui probabilmente lui stesso si stava servendo per l’intervento di manutenzione.

Il ferito è stato subito soccorso da altre persone che si trovavano a poca distanza e hanno assistito all’incidente che ha suscitato grande preoccupazione per le condizioni dell’uomo. La centrale operativa del 118 di Sassari, che ha raccolto la richiesta d’intervento, ha attivato l’elicottero dell’Areus di Olbia.

Il personale in servizio su Echo Lima 1, preceduto dalle cure dei volontari di un’ambulanza, ha stabilizzato il paziente, rimasto sempre vigile e cosciente durante le operazioni di soccorso. È stato caricato trasferito in elicottero a Sassari. Il 45enne è stato ricoverato al Centro ustioni dove i medici hanno avviato i trattamenti terapeutici necessari. Le sue condizioni sono critiche ma non sarebbe in pericolo di vita, sebbene le conseguenze importanti provocate dalla fiammata che l’ha investito. (ro. se.)

