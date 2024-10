Esperti micologi per il controllo dei funghi 

I funghi possono causare danni fatali. Nell’ambito delle attività del Dipartimento di prevenzione della Asl di Cagliari, al Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, è ripresa l’attività dell’Ispettorato micologico nel quale operano tecnici della prevenzione in possesso della qualifica di micologo che sono a disposizione dei cittadini. Il servizio è ad accesso libero e gratuito.

«Dobbiamo segnalare già il primo caso di intossicazione da funghi verificatosi a danno di due incauti raccoglitori stranieri in vacanza nel Comune di Villasimius», commenta Massimo Loi, micologo del servizio. «Questi signori, dopo aver raccolto funghi in un campo da golf nelle vicinanze della loro struttura di accoglienza, li hanno cucinati e consumati senza prima portarli a controllo negli uffici dell’ispettorato micologico, con tutte le conseguenze derivate dal consumo. Visti gli importanti sintomi sopraggiunti tra cui nausea, vomiti e diarrea, per i due turisti è stato necessario il ricovero in ospedale dove il personale medico del pronto soccorso del Policlinico ha prontamente allertato i micologi reperibili chiamati durante il turno di reperibilità notturno».

L'Ispettorato micologico è a disposizione al mercato San Benedetto, lunedì dalle 8 alle 12; dal martedì al venerdì dalle 8 alle 10; in via San Lucifero 81, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

