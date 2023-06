Esperti in aiuto delle Coop sociali  

I consulenti di Sardegna Ricerche scendono ancora in campo per affiancare il percorso delle oltre mille cooperative dell’Isola impegnate nel sociale. Lo Sportello Appalti Imprese dell’agenzia regionale si mette a disposizione delle imprese per affrontare il nuovo codice dei contratti, in vigore dal prossimo primo luglio. Il settore regionale delle associazioni impegnate nel welfare conta oltre mille coop, novemila operatori e 212mila assistiti nell’area sociosanitaria. Il valore della produzione al 2021 è stata di 372 milioni di euro con una crescita, negli ultimi 10 anni, pari al 43%.

Il percorso

«All’attività di analisi Sardegna Ricerche ha aggiunto momenti di supporto e formazione per affiancare cooperative e associazioni nella non facile gestione dei contratti o degli appalti», spiega una nota del centro di Pula. «Si è dunque lavorato con l’obiettivo di sviluppare le competenze necessarie per far crescere la competitività nel campo del procurement pubblico, anche con laboratori per sperimentare tecniche di scrittura di offerte e progetti tecnici in risposta a domande di servizi sempre più complessi. Allo stesso tempo, lo Sportello Appalti Imprese ha supportato le amministrazioni pubbliche che hanno approfondito le analisi dei bisogni e la conseguente programmazione della spesa».

L’evento

In questo contesto è stato organizzato l’appuntamento “Nuovo codice dei contatti e cooperazione: quali sfide e quali opportunità?”, un evento pensato per mettere insieme gli attori pubblici e privati interessati a far crescere forme innovative di welfare comunitario. All’evento dello scorso 30 maggio – aperto da Maria Assunta Serra, direttrice generale di Sardegna Ricerche – hanno partecipato Giovanni Deiana, dg delle Politiche sociali dell’assessorato Igiene e Sanità della Regione, Luigi Gili avvocato dell’Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici, Andrea Lorenti esperto di processi di sviluppo organizzativo nell’ambito del Terzo settore (Poliste), la direttrice generale dell’Anci Sardegna Daniela Sitzia oltre ai rappresentanti delle associazioni Fidicoop Sardegna, Fondazione Polisolidale, Coop Fin Spa, Agci Sud Sardegna e Confcooperative - Federsolidarietà Sardegna.