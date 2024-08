«Esperti e ragazzi Questo sarà il nostro Tonara» 

Tonara. Si sa che il girone è il B; per il calendario del torneo al via il 15 settembre invece si dovrà attendere. Ma a Tonara, dove si lavora in vista del nuovo campionato di Promozione, l’entusiasmo è già grande. E si respira in ogni angolo del campo di Su Nuratze, dove ieri gli uomini del tecnico Marco Succu si sono ritrovati per riprendere gli allenamenti. All’orizzonte c’è il match di Coppa Italia con l’Ovodda in programma domenica primo settembre.

La società ha riconfermata buona parte della rosa a partire dal giovanissimo capitano Gian Marco Trogu e passando per le bandiere Luca Sau e Michele Mameli. Poi è tornato il bomber Simone Calaresu e sono arrivati il portiere Simone Lai e, da Desulo, gli attaccanti Martino Peddio e Federico Frau. Ma sul mercato sono ancora ben attivi la presidentessa Eleonora Porru supportata dai dirigenti Cristina Sau, Stefania Columbu e Noemi Deligia assieme a Massimiliano Dessì, Vincenzo Verlezza, Gianfranco Garippa e Mario Tore. «Lo spareggio vinto col Bono è stato una vera e propria impresa sportiva, frutto dei sacrifici di un gruppo che non ha mollato un solo istante giungendo infine alla meta», sottolinea Porru, «per questo non potevamo che ripartire dal nostro allenatore Succu, che ha saputo motivare al meglio i ragazzi creando un ambiente unico nello spogliatoio». Chiari anche gli obiettivi per la stagione: «Puntiamo a disputare un buon campionato», rimarca la presidentessa, «levandoci soddisfazioni che portino in alto il nome del nostro paese e di un intero territorio. Il Tonara sarà anche quest’anno un perfetto connubio fra esperienza e nuove generazioni mosse da sani valori sportivi e dalla voglia di lottare minuto per minuto».

Grande il sostegno del paese, anche grazie all’azionariato popolare: «La nostra comunità non ci ha mai lasciato soli», conferma Porru, «sono diversi gli sponsor che ci sostengono tutto l’anno. Di recente abbiamo organizzato un evento che ha visto la partecipazione di centinaia di appassionati. I sacrifici sono tanti ma ciascuno fa la loro parte, soprattutto nella dirigenza, coniugando lavoro e affetti. Il nostro grande segreto sta nell’essere una grande famiglia dove tutti si tendono la mano».

