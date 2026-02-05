Esperti concordi: «Il maltempo non ha danneggiato le spiagge» 

Sant’Antioco è pronta ad affrontare le conseguenze del maltempo. I danni sono stati quantificati e ammontano a un milione di euro mentre ci sono ottime speranze per spiagge e litorali che, salvo imprevisti, dovrebbero essere al meglio proprio in occasione della prossima stagione estiva. È quanto illustrato dal primo cittadino che su questa parentesi ha affidato incarichi a un geologo, proprio per non correre il rischio di restare fuori dalla finestra aperta dalla protezione civile nazionale. «Stiamo aspettando che il maltempo dia un attimo di tregua per intervenire - ha detto il sindaco Ignazio Locci - i danni registrati riguardano in particolare le strade pubbliche in territorio urbano e extraurbano. C’è poi il fatto rilevante di una frana su una abitazione. Per il resto, mancano ovviamente i danni registrati dai privati che viaggiano su altri binari. Le aziende agricole devono rivolgersi a Laore, gli altri invece alla protezione civile»

Nel frattempo, si è cercato di rattoppare le buche nell’asfalto, ma l’emergenza continua. «Il quadro è completo - ha detto Locci - aspettiamo la tregua del tempo». Ottimismo invece per le spiagge, comprese Maladroxia e Coa Cuaddus. «Gli esperti ci comunicato che avremo spiagge fantastiche per la prossima estate e che i fenomeni naturali della stagione, sul nostro versante favoriranno la formazione degli arenili - ha concluso - chi dice il contrario fa solo terrorismo. Invito sin d’ora turisti e vacanzieri a prenotare per quella che si preannuncia una stagione turistica splendida».

