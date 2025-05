Esperti al lavoro per scrivere la “Carta di Porto Flavia” 

Iglesias si prepara a diventare il centro di un confronto internazionale sul futuro dei paesaggi minerari: dal 7 al 10 maggio, la città ospiterà un gruppo di esperti internazionali in occasione dei 100 anni di Porto Flavia, che vedrà, oltre a questa, tante altre iniziative. Architetti, urbanisti, designer e professionisti della cultura si riuniscono per definire visioni e strategie per il rilancio del paesaggio minerario locale. Gli esiti dei lavori confluiranno nella Carta di Porto Flavia, un manifesto per guidare il futuro culturale, ambientale ed economico del territorio.

Tra i partecipanti figurano Annalisa Metta, presidente della Società Italiana di Architettura del Paesaggio; Marco Tortoioli Ricci, designer esperto di comunicazione territoriale, l’urbanista Isabella Inti, specializzata in Rigenerazione temporanea, Lucio Nardi, architetto e promotore culturale, la manager Linda Di Pietro, direttrice artistica di Base Milano, e Simone Mangili, esperto di sostenibilità urbana. «Accogliere a Iglesias un team scientifico di questo livello – sottolinea il sindaco Mauro Usai – è motivo di grande orgoglio. Le loro competenze ed esperienze internazionali saranno preziose per costruire una visione condivisa e ambiziosa del futuro del nostro patrimonio minerario».

