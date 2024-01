Esperti al capezzale di Pixinortu 

«Abbiamo a cuore l'intero parco e vorremmo che presto il cancello venga riaperto finalmente per tutti». Con queste parole il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, annuncia la volontà dell’amministrazione di riaprire il parco (e il bosco) di Pixinortu e di coinvolgere per la tutela dell’area verde esperti universitari, come più volte richiesto anche dai cittadini che fanno parte del comitato permanente a difesa di Pixinortu. L’università in questione è quella di Sassari.

L’iter

Il parco è chiuso dall’estate 2022 per motivi di sicurezza. Un anno dopo, sono partiti i lavori sul bosco (bloccati dopo un giorno dal sindaco). Gli interventi hanno scatenato le polemiche: secondo i componenti del comitato erano stati tagliati troppo alberi, nonostante si fosse intervenuti su un’area stimata di poco superiore all’uno per cento del polmone verde. Sono seguiti incontri privati, pubblici, ma anche denunce contro chi era entrato nel bosco nonostante l’ordinanza.

L’accordo

«Con l'assessora all'Ambiente, Germana Cocco Fois, il 16 gennaio siamo stati ospiti della facoltà di Agraria di Sassari per dare avvio alla collaborazione tra il nostro Comune, Forestas e il dipartimento di Agraria per il futuro del parco di Pixinortu», ha spiegato il primo cittadino. «Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di mettere in sicurezza il bosco e quella di assicurarne la salvaguardia del suo valore naturalistico, ambientale ed ecologico. La convenzione, che sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di dipartimento, sarà composta da agronomi forestali, fitopatologhi e botanici».

Questa appare una fase ancora propedeutica, che apre a possibili collaborazioni future con chi ama il polmone verde, forse proprio al comitato: «Lavorare con un unico obiettivo: restituire il parco e il bosco di Pixinortu, insieme ai tanti servizi da offrire, ai cittadini», chiude il sindaco.

Il comitato

Gianluca Meloni del comitato, però, definisce i passi dell’amministrazione «confusi e preoccupanti: da agosto chiediamo che si operi sotto una supervisione scientifica visto il danno inferto al bosco (oltre 100 piante tagliate). Meno di un mese fa l'università di Cagliari è venuta a San Sperate per un convegno e ha dato disponibilità a collaborare. Invece si guarda a Sassari. Proseguiremo la nostra attività a difesa del bosco, convinti che possa riprendersi dalla ferita e possa svilupparsi nel corso del tempo nell'area in questione».



RIPRODUZIONE RISERVATA