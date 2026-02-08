Esperti a confronto sulla cybersicurezza 

Al via oggi nella facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università (piazza D’Armi, accesso da via Marengo 2), l’edizione 2026 di ITASEC, la principale conferenza italiana dedicata alla cybersicurezza. L’evento, organizzata dal Cybersecurity national lab del CINI e dalla Fondazione SERICS, con il patrocinio dell’ Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e dell’Università di Cagliari, riunisce sino al 13 febbraio istituzioni, mondo accademico, ricerca, industria e giovani talenti per affrontare le sfide poste dall’evoluzione tecnologica e dalle minacce cibernetiche.

Oggi il primo appuntamento di rilievo con l’intervento di Roberto Baldoni, senior advisor for technology and cybersecurity policy all’ambasciata d’Italia negli Stati Uniti. Domani dalle 9 la grande conferenza in Aula Magna con la partecipazione del rettore Francesco Mola, Stefano Russo (presidente CINI), Vincenzo Loia (Fondazione SERICS), Alessandro Armando (presidente Comitato Scientifico Fondazione SERICS), Giorgio Giacinto (Università di Cagliari), Francesco Greco (Polizia postale) e Fabrizio Cobis (Ministero dell’Università e della ricerca). Prevista anche la presenza della presidente della Regione Alessandra Todde.

Tra gli ospiti di rilievo figurano Bruno Frattasi, direttore generale dell’ACN, Luca Tagliaretti, direttore esecutivo dell’European cybersecurity competence centre, e Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Parteciperà inoltre TeamItaly, la nazionale italiana dei cyber-defender, vincitrice del Campionato europeo 2025. Il cuore della conferenza è rappresentato dal programma scientifico, con la presentazione di 145 articoli di ricerca a cura di 481 ricercatori, dedicati ai temi più attuali della cybersicurezza.

