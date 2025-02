Esperti a confronto sul cyberbullismo 

“La lotta a bullismo e cyberbullismo nell’era digitale”: è il titolo del convegno previsto oggi, alle 16,30, nell’aula consiliare del Municipio di Selargius, in via Istria, in occasione della Giornata internazionale contro bullismo e cyberbullismo. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto comprensivo 1 di Selargius con il patrocinio del Comune: interverranno il sindaco Gigi Concu, la dirigente scolastica del Comprensivo 1 Patrizia Fiori e Luca Pisano, dell’Osservatorio Cyber crime Sardegna. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA