Esperti a confronto sui costi della sanità  

Due giornate di condivisione, confronto e aggiornamento sui temi del costing clinic domani e mercoledì nell’Aula Atza del Brotzu per il convegno “Il valore di ogni paziente” organizzato dalla Struttura programmazione e controllo di gestione dell’Arnas in collaborazione con il comitato tecnico scientifico del Network Italiano Sanitario - N.I.San. - che elabora i costi standard in sanità, con cadenza annuale.

La crescente domanda di servizi sanitari, l’invecchiamento della popolazione e l'aumento delle malattie croniche, richiedono un ulteriore gravoso sforzo al Servizio Sanitario che deve garantire cure adeguate a tutti i cittadini. Fra e sfida da affrontare la costruzione di un benchmark di riferimento: gli li interventi dei relatori che si avvicenderanno nelle due giornate evidenzieranno come l’adozione di nuovi strumenti rappresenti un atto necessario per affrontare i sempre più variabili scenari nazionali e regionali.

«In un’epoca in cui i cittadini chiedono maggiore accessibilità ai servizi sanitari di base – scrivono gli organizzatori –, il cambiamento delle condizioni mediche, demografiche, tecnologiche e l'impatto dell'austerità finanziaria ed economica creano nuove esigenze e di conseguenza la qualità, l’efficienza e l’equità diventano ancora più difficili da raggiungere». Il dg dell’Arnas Brotzu Agnese Foddis aggiunge: «È necessario un impegno congiunto da parte delle istituzioni, dei professionisti sanitari e dei cittadini. Investire nella prevenzione, nell'innovazione tecnologica e nella formazione continua ma, soprattutto, potenziare la governance sono azioni indispensabili affinché il Sistema Sanitario possa continuare a essere definito un servizio universalistico».

