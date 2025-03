Esperti a confronto su fine vita e dolore 

Dolore e fine vita, un tema complesso e delicato al centro dell’incontro aperto al pubblico che si domani alle 16 all’ospedale Businco.

Un dialogo a più voci, che vedrà la partecipazione di esperti di diversi ambiti: Aldo Accardo, Presidente della Fondazione di ricerca Siotto, l’arcivescovo Monsignor Baturi, Gilberto Ganassi, sostituto procuratore di Cagliari, Emilio Montaldo, presidente dell’Ordine dei medici di Cagliari, e Maura Carboni, responsabile della Terapia del dolore al Businco. A moderare l’incontro sarà la Giulia Grimaldi, chirurgo toracico dell’Arnas Brotzu.L’incontro racconterà la complessità e la profondità delle tematiche che quotidianamente affronta il mondo della sanità – spiega il dg del Brotzu Agense Foddis -. La salute non è solo una questione di protocolli e cure, ma anche di scelte etiche, credenze personali e diritti inalienabili. In un contesto in cui scienza, fede e morale si intrecciano, è fondamentale promuovere un dialogo aperto e consapevole, nel rispetto della dignità di ogni individuo». L’incontro, promosso da Alessandro Murenu, chirurgo toracico dell’Arnas, sarà un’occasione preziosa «per discutere e promuovere una cultura della cura più attenta e consapevole: garantendo il diritto a non soffrire inutilmente, nel rispetto delle scelte e della dignità di ogni persona».

