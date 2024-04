Esperti a confronto su disparità di genere e costumi tradizionali 

Un incontro per parlare di disparità di genere e di abbigliamento tradizionale. Appuntamento giovedì 11 dalle 18.30 a Casa Ofelia a Sestu. L’idea è delle persone impegnate nel servizio civile per la Pro Loco di Sestu, per conto di Promozione Italia ETS, con la partecipazione della Fidapa e del Comune.

Si parlerà della storia del costume tradizionale e di ruoli maschili e femminili, due temi molto diversi ma in realtà collegati: «Attraverso l'interpretazione e la comprensione dei costumi tradizionali sardi, è possibile diffondere messaggi positivi sull'uguaglianza di genere e il rispetto reciproco. Esaminare i ruoli di genere rappresentati nei costumi tradizionali sardi può portare a una riflessione critica sui ruoli di genere nella società contemporanea», è la riflessione dei volontari. Interverranno la sindaca Paola Secci; l’assessore alla Cultura Matteo Taccori; Maristella Casula, vice presidente Fidapa di Sestu; Beniamino Meloni, presidente dell’associazione folk San Gemiliano; Laura Galbano, segretaria nazionale dell’Ufi; Pierpaolo Angioni, presidente del gruppo folk I Nuraghi; Camillo Pili, socio fondatore dell’associazione San Gemiliano.

