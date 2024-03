Esperimenti scientifici in attesa di Et 

In attesa dell’Einstein Telescope a Sos Enattos è in corso la raccolta di dati scientifici. Un esempio è l’esperimento Archimedes, nel laboratorio Sar-Grav, che punta a misurare l’interazione tra le fluttuazioni del vuoto elettromagnetico e il campo gravitazionale. Il primo risultato è il prototipo della bilancia super sensibile destinata all’esperimento Archimedes: potrebbe permettere di scoprire le particelle chiamate fotoni oscuri, che potrebbero costituire la cosiddetta materia oscura che costituirebbe il 25 per cento dell’universo. Pubblicati su The European Physical Journal Plus, i risultati sono il frutto della ricerca coordinata da Enrico Calloni, dell’Infn e dell’università Federico II di Napoli, con gli atenei Sapienza di Roma, di Sassari e Cagliari, European Gravitational Observatory, Cnr e Centro di fisica teorica di Marsiglia. Sar-Grav è finanziato dalla Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA