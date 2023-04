Esperienze di vita in carcere, riflessione con gli studenti 

Carcerati e carcerieri e le loro vite che si intrecciano. È il tema dell ’incontro “Ariaferma, una riflessione sul carcere”, in programma sabato al liceo classico, promosso dalla Camera penale e dal De Castro: alle 9 con i l film di Leonardo Di Costanzo “Ariaferma” con Toni Servillo e Silvio Orlando.Poi il dibattito con le avvocate Rosaria Manconi e Maddalena Bonsignore dialogheranno con l’ispettore di polizia penitenziaria Adriano Sergi e con lo scrittore ed ex detenuto Federico Caputo.Sono coinvolti gli studenti dell’indirizzo giuridico per i quali l’incontro varrà come percorso di alternanza scuola lavoro , gli avvocati di Oristano che si ved ranno riconosciuti crediti formativi. ( m.g. )

