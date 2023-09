Esperienze all’estero, 142 borse di studio 

Studiare all’estero, un’opportunità per i giovani. Mercoledì 20 settembre dalle 17.30 alle 19. all’Exmà in via San Lucifero l’organizzazione Wep presenterà i suoi programmi scolastici fuori dall’Italia e vedrà protagonisti i “Wep buddies”, ex partecipanti ai piani di studio all’estero. Durante gli incontri sarà possibile ascoltare le loro esperienze, partendo da aneddoti culturali fino ad arrivare a consigli pratici.

Nel corso degli “Info days”, si approfondiranno inoltre i pilastri del programma: dalle destinazioni disponibili alla durata del soggiorno, passando attraverso tematiche importanti quali l’assicurazione e l’assistenza pre e post partenza «a garanzia di un’esperienza di viaggio sicura», fino al coordinamento con la scuola e la famiglia ospitante.

Si metteranno infine a confronto le destinazioni tra cui scegliere, comprensive di quote, agevolazioni e borse di studio.

L’organizzazione Wep offre agli studenti più brillanti e meritevoli borse di studio su tutto il territorio italiano per il programma scolastico all’estero. Fino al 30 novembre sarà possibile fare richiesta delle borse di studio: sono 142 quelle disponibili per le partenze nell’estate 2024 o nell’inverno 2025.

