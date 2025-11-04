Esperienza turismo per i non vedenti 

Non un semplice progetto sociale, ma un investimento sul territorio capace di generare ricadute economiche, favorendo nuovi flussi turistici anche in bassa stagione e rafforzando un’immagine di Sardegna accogliente, contemporanea e attenta ai bisogni di ogni persona. Questo è Blindathlon, il progetto di turismo esperienziale inclusivo che si è appena concluso in Ogliastra. Promosso dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (sezione territoriale di Nuoro) e finanziato dall’assessorato regionale al Turismo, che ha coinvolto i Comuni di Loceri, Lanusei, Ilbono e Bari Sardo con l’obiettivo di creare un modello stabile di turismo accessibile e sostenibile.

Un’iniziativa che ha offerto a persone cieche e ipovedenti la possibilità di vivere in autonomia le bellezze naturali e culturali, formando operatori, strutture ricettive e guide all’accoglienza inclusiva e introducendo strumenti come percorsi tattili, materiali in braille e audiodescrizioni. Dalle escursioni in tandem, ai percorsi ciclabili tra mare e montagna, dai laboratori artigianali di ceramica alla preparazione dei culurgiones. E ancora visite ai siti archeologici e alle cantine. «Blindathlon dimostra che l’accessibilità non è un favore, ma un investimento culturale ed economico», dice Gianni Marongiu, Presidente Uici Nuoro. «Abbiamo trovato grande collaborazione nei Comuni e negli operatori: l’Ogliastra è pronta a diventare un territorio dove tutti possono muoversi, conoscere e sentirsi accolti. Il nostro impegno ora è consolidare questo modello e metterlo a disposizione dell’intera Sardegna. Blindathlon conferma che viaggiare, scoprire e condividere non deve essere un privilegio, ma un diritto».

