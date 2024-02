«Esperienza e capacità: Truzzu è la figura giusta per guidare l’Isola»  

Francesco Lollobrigida in Sardegna all’indomani dell’apertura del Governo sulla vertenza dei trattori e a quindici giorni dalle Regionali del 25 febbraio. C’è da sostenere la candidatura alla presidenza di Paolo Truzzu ma non solo. L’agenda del ministro dell’Agricoltura comprende Cagliari-Lazio (ieri), la Sartiglia a Oristano (oggi) e soprattutto una serie di incontri con i rappresentanti del mondo produttivo. Ieri, prima della partita, ha cercato di interrompere la narrazione su una Lega sempre pronta a nuovi distinguo rispetto alle posizioni di Fratelli d’Italia.

Alla fine il Governo ha dovuto cedere almeno sull’esenzione Irpef per gli agricoltori con reddito inferiore ai diecimila euro. Eppure Salvini ha detto che si può fare di più.

«Ieri abbiamo fatto una riunione con la premier Giorgia Meloni, hanno partecipato molti ministri e anche i due vicepremier. Abbiamo ragionato assieme sui tanti interventi sinergici per sostenere e sviluppare ancora di più l’agricoltura, e l’abbiamo fatto in modo unitario».

E le parole del leader della Lega?

«Certo, le cose si fanno con l’auspicio di tutti noi di poter fare di più, ma bisogna fare i conti con le risorse disponibili, altrimenti diventa un auspicio e basta. E siccome conosciamo il pragmatismo e la consistenza dell’azione politica del collega Matteo Salvini, sappiamo che il riferimento a fare di più è un indirizzo che potrà valere per i grandi temi che riguardano l’agricoltura ma anche altri ministeri» .

Il nome di Truzzu è stato indicato tardi, anche a causa delle frizioni con la Lega che ha sostenuto fino all’ultimo la ricandidatura di Solinas. Queste tensioni sono rientrate?

«Il mio sostegno a Paolo Truzzu è perenne, non da oggi e al di là di quello che fa. Dalla mia prospettiva riscontro una grande fiducia nei suoi confronti. Credo abbia fatto bene come sindaco di Cagliari, mentre in passato ha ricoperto in modo pregevole il ruolo di consigliere regionale. Quindi, alla sua esperienza politica ha aggiunto quella di amministratore. Oggi guida una coalizione unita, con programmi solidi, contiamo che in futuro sia un punto di riferimento da presidente di Regione e che assieme al Governo nazionale possa migliorare quei servizi di cui la Sardegna ha grande necessità, penso in particolare ai collegamenti con il continente, ma anche ai rapporti con l’Europa, e che possa sviluppare ancor meglio l’industria del turismo in cui la Sardegna e già punto di riferimento».

Truzzu potrà dare un cambio di passo all’azione di Governo nell’Isola?

«Noi auspichiamo di poter fare di più con Paolo Truzzu alla guida della Regione».

Sulla vertenza dei trattori sono stati fatti passi avanti, ma resta l’esasperazione nel mondo della produzione agricola e nei settori dell’allevamento e della pesca.

«Questo è evidente, come lo è il fatto che dobbiamo restituire fiducia ai nostri produttori, gente che non vuole particolari sostegni. Certo, in questa fase bisogna aiutarli ad abbattere i costi di produzione e ad aumentare i controlli e a garantire che non ci siano speculazioni a loro danno. Ma vogliono semplicemente essere messi in condizione di lavorare, avendo un bene prezioso come la terra che proteggono più di altri e che, per quello che ci riguarda, ce li fa considerare i primi ambientalisti di questo pianeta».

Sinora cosa è stato fatto per il mondo degli agricoltori?

«Noi abbiamo lavorato fin dall’inizio per rimettere l’agricoltura, l’allevamento e la pesca al centro delle politiche italiane ed europee, le due cose devono andare assieme. Noi siamo consapevoli che non si possa rinunciare a un settore strategico come questo che ci garantisce non solo buon cibo ma anche un ambiente migliore. Dove non c’è agricoltura non c’è una manutenzione del territorio ordinata».

Cosa è andato storto?

«Le politiche ideologiche che sono state affermate, soprattutto in Europa, hanno portato dei risultati negativi: in Italia abbiamo perso il 24% delle nostre imprese agricole, il 40% delle marinerie. E questo è un dato sconfortante che ci deve mettere nelle condizioni di ripensare un indirizzo che garantisca sì la sostenibilità ambientale, ma sempre coordinata con una sostenibilità economica che permetta di mantenere una filiera di lavoro e produzione sufficiente a quella sovranità alimentare che noi ricerchiamo e riteniamo indispensabile per garantire benessere e indipendenza. Perché, affidarsi ad altri per le forniture ti mette in condizione di pagare meno in un periodo della storia ma il rischio è di dover pagare tutto assieme o di essere ricattati, cosa che una nazione libera come l’Italia non si può permettere e, a mio avviso, non se lo può permettere nemmeno l’Europa».

A Palazzo Chigi cosa ha detto ai rappresentanti delle associazioni?

«Abbiamo presentato nuovi punti che si aggiungono al grande lavoro del Governo Meloni che ha già aumentato in modo significativo le risorse per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca, ha semplificato le norme e poi intende intervenire ancora di più per invertire la tendenza che sottolineavo prima».

Assisterà alla Sartiglia. Cosa la attira?

«Son qui per tanti incontri di carattere istituzionale e per partecipare a un’iniziativa che è simbolicamente caratterizzante di un territorio, la Sartiglia appunto, alla quale voglio garantire la presenza delle istituzioni per il livello che oggi ho la fortuna di incarnare. Poi mi confronterò con le rappresentanze del mondo agricolo e della produzione, e con i pastori, per ragionare su eventuali sostegni e su una strategia che li metta nelle condizioni di avere il giusto valore assegnato alle loro produzioni, anche attraverso una promozione molto rilevante di alcune eccellenze. Per esempio, quest’anno abbiamo inserito il pecorino romano sardo tra i beni che l’Agea acquista per chi non ha la possibilità di garantirsi i generi alimentari».

