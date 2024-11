Esperia, vietato distrarsi 

Prosegue la settimana ad alta intensità della Confelici Carni Cagliari, che dopo il sofferto successo all’overtime nell’infrasettimanale contro Mondragone, vola in Abruzzo per affrontare l’altro fanalino di coda del Girone F di B Interregionale, ovvero il Pescara Basket 2.0 (oggi, ore 19.30). Il grande rischio corso mercoledì a Monte Mixi ha ricordato una volta di più ai granata che i pericoli possono nascondersi su ogni campo: «Sapevamo che la sfida con Mondragone ci avrebbe riservato delle difficoltà», ha detto coach Federico Manca, ospite di Carlo Alberto Melis a L’Informatore Sportivo 360 su Radiolina e Videolina, «arrivavamo da 40 minuti dispendiosi sul campo della Stella Ebk, mentre i nostri avversari erano ben più freschi per via del rinvio della loro gara precedente».

Nel match che chiude il girone d’andata, l’Esperia vuole evitare passi falsi per rinsaldare la sua posizione in vetta: «Non abbiamo sottovalutato Mondragone e non commetteremo l’errore nemmeno sul campo di Pescara», ha evidenziato il capitano granata Fabio Villani, presente in studio, «a dispetto della situazione di classifica (un solo successo su 10 gare, ndr ) possono contare su diversi giovani interessanti. Non sarà una partita semplice». Da valutare l’impiego di Giordano, rimasto in panchina contro Mondragone: «Stiamo cercando di gestire il suo ritorno a pieno regime dopo l’infortunio», ha spiegato Manca, «ha già mostrato il suo valore, ma vogliamo inserirlo pian piano e senza pressioni».

L’Esperia si gode il momento, ma senza guardare troppo oltre: «Stiamo ancora cercando di comprendere la nostra dimensione», ha concluso il tecnico, «il campionato è ancora lungo e nella seconda fase affronteremo le prime 6 classificate di un girone forte come quello marchigiano. Procediamo un passo alla volta».

Serie C

La Serie C Unica osserva il primo turno di riposo della regular season. Occasione propizia per il recupero dei due match rinviati nelle scorse settimane. Si inizia questo pomeriggio (17.30) al Pala Simula di Sassari, dove il Sant’Orsola riceve la visita di un Antonianum rinfrancato dal primo successo stagionale, ottenuto due settimane fa nel derby contro la Ferrini.

Domenica (18.30) scende in campo anche la capolista Innovyou Sennori, impegnata a Sorso contro la neopromossa Coral Alghero. In caso di successo la squadra di coach Piras si porterebbe a +4 sul gruppone di inseguitrici composto da Calasetta, Nuoro, Olimpia Cagliari e Torres.



