Esperia, vietato distrarsi 

Il sogno della finale è lì, a un passo. Talmente vicino che si può quasi toccare. Ma guai ad abbassare la guardia proprio ora. Dopo l’impresa compiuta a Castelraimondo in gara 1, la Confelici Cagliari si ritrova in una posizione invidiabile nella semifinale playoff di Serie B Interregionale: giovedì (21), Monte Mixi sarà teatro del secondo atto contro Matelica. Un altro successo spalancherebbe le porte dell’ultimo atto, ma serviranno calma e sangue freddo: le stesse doti che domenica hanno permesso ai cagliaritani di sovvertire il pronostico.

Parla coach Manca

«La solidità è la nostra caratteristica principale», sottolinea coach Federico Manca, «le partite di playoff si decidono sui dettagli, anche in difesa, e la lucidità con cui abbiamo gestito certe situazioni è figlia del lavoro di tutta la stagione». Dopo un avvio sofferto, con parziale negativo di 11-0, la Confelici ha saputo cambiare pelle. Con Giordano bersagliato dalla difesa, il tecnico ha scelto di alzare il quintetto, puntando su fisicità e aggressività per togliere riferimenti alla difesa avversaria. Una mossa rischiosa ma vincente. L’Esperia ha rimesso in equilibrio il match e girato l’inerzia nel terzo periodo. «Abbiamo rischiato togliendo Giordano, ma ci siamo sbloccati. Siamo stati più aggressivi, cercato i mismatch vicino a canestro e trovato buone situazioni offensive», spiega il tecnico, «non è facile costruire tiri puliti nei playoff: abbiamo scelto un’altra strada e ha pagato».

Sesto uomo

Decisivo anche l’aspetto mentale. L’Esperia è rimasta lucida mentre Matelica si lasciava sopraffare dal nervosismo. «La differenza l’abbiamo fatta col carattere. Siamo rimasti coi piedi per terra ma consapevoli della nostra forza. Loro avevano più pressione addosso, e si è visto». L’affermazione è di quelle pesanti, e certifica la maturazione di un gruppo arrivato a un passo dalla finale nonostante l’assenza di Potì. «La sua è una situazione va valutata giorno per giorno», precisa, «riaverlo sarebbe importante, anche perché toglierebbe pressione dalle spalle di Giordano». Ora tutto si gioca in gara 2. Monte Mixi sarà il sesto uomo, ma l’approccio dovrà restare lo stesso. «Non sentiamo la pressione: abbiamo già giocato tante gare da dentro o fuori in questa stagione. In casa potremo provare a spingere di più su uno contro uno e contropiede. Servirà attenzione, anche alle loro scelte su Giordano o a eventuali difese a zona».



