Esperia, un’altra sconfitta casalinga 

Esperia 55

Viterbo 65

Esperia : Cabriolu, Mercenaro 2, Kucan 16, Floridia 11, Villani, Frattaroli ne, Picciau 4, Locci 2, Tocco ne, Corsi ne, Spizzichini 16, Sanna 4. Allenatore Manca

Stella Azzurra Viterbo : Price 6, Giannini 13, Cittadini 8, Comastri ne, Vigori 5, Manzo 17, Bertini, Meroi 5, Taurchini 2, Casanova, Bantsevich 9. Allenatore Fanciullo

Parziali : 15-21; 33-34; 41-42



Il fortino di Monte Mixi non è più inviolabile come una stagione fa. È ormai costretta a prenderne atto l’Esperia, che contro Viterbo incassa la terza sconfitta su tre gare interne nel campionato di B Interregionale. Il tabellone finale recita 65-55 per i laziale, abili a piazzare l’allungo decisivo nel finale (23-16 il parziale degli ultimi 10’) dopo una sfida giocata sempre sul filo dell’incertezza.

Alla squadra di Manca, ancora priva dell’infortunato Potì, non sono bastati i 32 punti messi a referto dalla coppia Kucan-Spizzichini. Dall’altra parte, invece, l’uomo decisivo è stato Manzo, autore dei canestri che hanno rotto definitivamente l’equilibrio. Un solo successo su cinque gare per i cagliaritani, che proveranno a recuperare rapidamente energie e fiducia perché già mercoledì si torna in campo a Mondragone (Caserta).



