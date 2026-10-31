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Basket B Interregionale.
01 novembre 2026 alle 00:27

Esperia, una prova di forza 

Contro Borgomanero arriva la terza vittoria stagionale 

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Esperia Cagliari 94

C.B. Borgomanero 66

Esperia : Sanna 12, Cabriolu 5, N. Manca 9, Potì 13, Gallizzi 12, Locci 3, Corsi 7, Pacitto 2, Porcu, De Gregori 15, Tyrtyshnyk 13, Pili 3. Allenatore F. Manca
Hedessent B. : Okadoh 4, Papale 6, Lastella 12, Benzoni 9, Badiane 7, Granai 7, Cucco 7, Charfi 3, Scrazzolo, Moia 3, Rossi 4, Bertero 4. Allenatore Di Cerbo
Parziali : 27-15; 61-30; 83-43


Un dominio incontrastato che vale la terza vittoria in B Interregionale. Dopo la sconfitta di Pavia, l’Esperia trova pronto riscatto al PalaPirastu e travolge l’Hedessent Borgomanero 94-66.
Una prova di forza che conferma i segnali di crescita emersi, nonostante il risultato negativo, già la settimana scorsa in terra lombarda. Stavolta l’Esperia è partita a razzo e, contrariamente ad altre occasioni, non ha mai abbassato il livello di tensione, mettendo di fatto al sicuro il risultato già all’intervallo sul +31.Un’affermazione confortante anche per il contributo corale: ben cinque i giocatori in doppia cifra.
Gallizzi si è confermato su livelli eccellenti, firmando una doppia-doppia da 12 punti e 11 assist, mentre De Gregori, Potì e Tyrtyshnyk hanno offerto il solito, sostanzioso apporto. La nota più lieta è arrivata però da Luca Sanna, capace di ritrovare il feeling con il tiro dall’arco dopo le magre di inizio stagione.
Per la squadra allenata da Federico Manca si tratta della terza vittoria in altrettante gare casalinghe: ora l’obiettivo è sbloccarsi anche lontano dall’Isola, dove fin qui sono arrivate soltanto sconfitte. La prossima occasione arriverà domenica sul parquet della Virtus Cermenate, impegnata stasera (19) contro una Pallacanestro Sennori reduce da tre risultati negativi in fila.

La cronaca
L’equilibrio dura appena sei minuti, poi un break firmato Locci permette all’Esperia di prendere il largo, raggiungendo il +12 già nel primo quarto. Borgomanero fatica a contenere l’esuberanza offensiva dei rossoblù e nella seconda frazione il divario assume proporzioni sempre più ampie. Luca Sanna ritrova il feeling con il tiro dall’arco, i compagni lo seguono e la pioggia di triple permette ai cagliaritani di raggiungere l’intervallo sul 61-30.
Al rientro dagli spogliatoi l’Esperia non si limita ad amministrare, ma continua a spingere, senza concedere agli avversari la possibilità di rientrare in partita. Una tripla di Potì vale anche il massimo vantaggio sul +40 (81-41): un margine più che rassicurante, che consente a Manca di sfruttare gli ultimi minuti per dare spazio ai più giovani, tra cui Pacitto, Porcu e Corsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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