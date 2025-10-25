Esperia, un nuovo fortino 

Esperia Cagliari 82

Tiber Basket 58

Confelici Carni Cagliari : N. Manca 10, Cabriolu 5, Gelsi 2, Potì 18, Frattoni 13, Thiam 6, Picciau 7, Locci 2, Tocco 4, Pili 2, Morgillo 13. All. F. Manca

Tiber Roma : Gaeta 24, Algeri 14, Lentini 7, Piazza 2, Gentile, Fantauzzi 3, Terzoni 6, Romanelli 2, Della Corte, Perago. Allenatore Cilli

Parziali : 16-18; 41-34; 61-47



L’aria del PalaPirastu continua a portare fortuna all’Esperia. Dopo la battuta d’arresto sul campo della San Paolo, la Confelici Cagliari ritrova il sorriso di fronte al proprio pubblico, superando nettamente la Tiber Roma per 82-58. È la seconda vittoria stagionale in Serie B Interregionale per i rossoblù, che sperano di poter da qui rilanciare la propria corsa dopo l’avvio altalenante.

Davanti agli oltre mille spettatori di via Rockefeller, Locci e compagni hanno iniziato con qualche incertezza, rischiando di far riaffiorare le ombre del recente passato. Nei due quarti centrali, però, è arrivato il deciso cambio di passo: le triple di Potì (miglior marcatore con 18 punti) hanno acceso l’attacco, mentre Frattoni e Morgillo hanno saputo offrire un solido contributo. Nel finale spazio e applausi per tutti, compresi l’argentino Gelsi e il giovane Tocco. Il successo, arrivato con la miglior prestazione stagionale, rappresenta una preziosa iniezione di fiducia in vista dell’insidiosa trasferta di Marigliano, in programma sabato prossimo.

La cronaca

L’avvio non è brillante: la Tiber parte meglio e, trascinata da un ottimo Gaeta, tocca il +8 (18-10). L’Esperia però reagisce, trova ritmo e soluzioni in attacco e alla prima pausa riduce il divario a -2.

Nel secondo quarto la svolta: i canestri di Manca e Morgillo valgono il sorpasso e, nel finale di tempo, la Confelici prende margine chiudendo avanti 41-34.

Dopo l’intervallo lungo arriva la spallata decisiva. Frattoni sblocca la mano da tre, firmando il +15, mentre i romani provano a restare aggrappati con orgoglio. Ma una nuova tripla di Morgillo segna l’allungo che chiude di fatto i conti: 61-47 al 30’. Nell’ultimo quarto è dominio rossoblù: l’Esperia controlla, allunga il margine e trova buone risposte anche dai giovani.



