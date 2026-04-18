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Serie B Interregionale.
19 aprile 2026 alle 00:22

Esperia, tris di prestigio 

Filotto di successi: battuta anche la capolista Carver 

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Esperia Cagliari 73

Carver 67

Confelici Carni CA : Porcu ne, N. Manca ne, Cabriolu 3, Giordano 11, Potì 12, Frattoni 7, Thiam 9, Picciau 2, Locci 6, Pili 8, Morgillo 15. Allenatore F. Manca
Carver Roma : Orman, Scianaro 11, Busca 16, Taflaj ne, Lucarelli 6, Martino 9, Maiolo 5, Galli 13, Con- verso 7, Colagrossi. All. Tretta
Parziali : 26-23; 46-34; 56-56

I playoff sono alle porte e l’Esperia inizia a cambiare pelle. Con una prestazione maiuscola, i rossoblù mandano al tappeto la capolista Carver Roma al PalaPirastu (73-67) e lanciano un messaggio chiaro al campionato di Serie B Interregionale: pur da outsider, sono pronti a dire la loro nella lotta promozione.

La prestazione
A confermarlo non è solo il risultato, ma la qualità della prestazione: al cospetto di una formazione quadrata e fisica, l’Esperia ha controllato la lotta a rimbalzo e mostrato progressi nella gestione dei finali, trovando protagonisti diversi nei vari momenti del match.
Dopo un avvio incerto, la squadra di coach Manca ha preso in mano l’inerzia nel secondo periodo, arrivando anche al +12. La Carver si è rimessa in piedi e si è presentata in vantaggio nella fase calda, ma un break di 12-1 negli ultimi 6 minuti ha consegnato il successo ai cagliaritani.

Esulta anche Sennori
Vittoria preziosa anche per la Klass Sennori, che passa per 72-70 sul campo della San Paolo trascinata dai 32 punti di Sanna. Il successo consente ai romangini di issarsi al quart’ultimo posto, la miglior posizione possibile nei playout salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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