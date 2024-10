Esperia, tre su quattro: batte anche l’aquilano 

Esperia 58

L’Aquila 50



Confelici Carni Cagliari: Manca 2, Cabriolu 5, Giordano ne, Potì 3, Villani ne, Thiam 15, Picciau 9, Locci 8, Maresca 11, Corsi ne, Pili, Sanna 5. Allenatore Manca.

Nuovo Basket Aquilano: Bologna, Compagnoni 4, Spasojevic, M. Nardecchia, N. Nardecchia 3, Vigori 14, Di Paolo 6, Tuccella 10, Cecchi 6, Ferretti 7. Allenatore Barilla.

Parziali: 19-12; 33-25; 51-33.

Anche Monte Mixi è conquistata. Seconda vittoria consecutiva (e terza su quattro gare) per la Confelici Carni, che si sblocca anche davanti al pubblico amico superando L’Aquila. Nonostante la stanchezza per la dispendiosa gara infrasettimanale di mercoledì sul campo di Palestrina e una giornata difficile al tiro pesante (appena 3/19), gli esperini sono riusciti a fornire un’altra prova di caparbietà e compattezza, conducendo per tutti i 40 minuti e concedendosi un leggero rallentamento nel finale che, però, non ha mai messo a repentaglio il successo.

Stavolta a spiccare nel tabellino è stato il lungo senegalese Iba Thiam, autore di una prova sostanziosa: per lui 15 punti conditi da 8 rimbalzi. Ma le notizie positive sono arrivate anche da Maresca e Picciau (9 personali con 10 rimbalzi). Presente per la prima volta in panchina (ma solo per onor di firma) il play argentino Marco Giordano, che sta lavorando sul piano fisico per trovare quanto prima l’esordio.

La cronaca

Dopo i primi minuti di studio, l’Esperia accelera nel finale di primo quarto con un break di 9-1 propiziato dalla coppia di lunghi Thiam-Maresca (19-12 al 10’). L’Aquila non si scompone e accorcia ripresentandosi a un possesso pieno di ritardo, ma il quintetto di coach Federico Manca difende il suo vantaggio e lo amplia alla pausa lunga sul 33-25.

Il terzo periodo fa la differenza: l’Esperia parte a razzo e grazie a un nuovo parziale di 10-0 dà una spallata decisiva al match. L’Aquila stavolta barcolla e scivola alle soglie del -20. Gli abruzzesi provano a rianimarsi negli ultimi 10 minuti, ma la reazione è tardiva: Locci e compagni proteggono il vantaggio dagli ultimi assalti e conducono in porto un’affermazione che permette di navigare ancora ai piani alti della classifica.



