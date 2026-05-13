Esperia travolta ad Avellino 

Scand. Avellino 99

Esperia Cagliari 66

Scandone AV : Scanzi 3, Cioppa, Cantone 5, Ragusa 14, Kmetic 19, Duranti 6, Stefanini 10, Gay 5, Galli 3, Donda 17, Vitale 17. Allenatore Dell’Imperio

Confelici Carni CA : Porcu, N. Manca 3, Cabriolu ne, Giordano 14, Potì 14, Frattoni 11, Thiam, Picciau 10, Locci 3, Pili 9, Morgillo 2. Allenatore F. Manca

Parziali : 22-14; 52-36; 79-53



Poca storia al PalaDelMauro: la Scandone Avellino domina in lungo e in largo contro l’Esperia e si prende il primo atto dei quarti di finale playoff di Serie B Interregionale (99-66 il punteggio finale). Scarichi dopo l’impresa di sabato scorso a Brindisi, i rossoblù non sono mai riusciti a reggere l’impatto degli irpini, capaci di prendere il pieno controllo delle operazioni già nel primo tempo.

La squadra di coach Federico Manca ha sofferto soprattutto sul piano difensivo (peggior passivo stagionale) e non ha mai dato la sensazione di poter impensierire i padroni di casa, pressoché perfetti nella metà campo d’attacco grazie anche alla prova sopra le righe di Kmetic (19 punti con 4/7 dall’arco). Ora la serie si sposta a Cagliari: sabato (ore 19) il PalaPirastu ospiterà Gara 2. Per tornare ad Avellino servirà un’Esperia molto diversa.

La cronaca

Le cose si mettono subito in salita per i rossoblù: Avellino entra in partita con grande intensità e piazza immediatamente un break di 9-2. L’Esperia fatica a pareggiare il livello di gioco proposto degli irpini e sprofonda sul -14, ma la verve di Picciau consente di limitare i danni alla prima sirena (22-14). L’inerzia resta però saldamente nelle mani dei padroni di casa, aggressivi sulla palla e capaci di costruire diversi canestri in contropiede. Lo sloveno Kmetic e Ragusa si esaltano tra le maglie (a tratti davvero troppo larghe) della difesa cagliaritana, firmando il +21 e confermando la superiorità della Scandone anche alla pausa lunga (52-36).

Nel secondo tempo la Confelici prova a rientrare, ma lo fa in maniera troppo timida. Ogni tentativo di riaprire la gara viene puntualmente respinto da Avellino, che continua a premere sull’acceleratore e chiude i conti con 15 minuti di anticipo sulla sirena.

Nel finale il tecnico Manca pensa soprattutto a gestire le energie in vista di Gara 2 e concede spazio anche al giovanissimo Luca Porcu, classe 2008.



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