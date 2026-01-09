VaiOnline
Basket B Interregionale.
10 gennaio 2026 alle 00:08

Esperia, test al “Pirastu” 

Domani contro la Stella Ebk per difendere l’imbattibilità 

L’Esperia vuole il colpaccio. Domani (ore 18) al PalaPirastu, la Confelici riceve la vicecapolista Stella Ebk Roma nell’ultimo turno d’andata della Serie B Interregionale.
Dopo lo stop in casa della Carver prima in classifica, i rossoblù vogliono riprendere il cammino per migliorare l’attuale 7° posto. Dall’altra parte ci sarà una squadra giovane e ambiziosa, come testimonia la presenza in panchina di un tecnico di alto livello come Matteo Boniciolli (a lungo in Serie A con Fortitudo e Pesaro, tra le altre). Gli esperini, dal canto loro, fanno appello sul fattore campo: fin qui, in casa, hanno vinto 5 gare su 5. Coach Federico Manca spera di avere almeno in panchina il play Giordano, ormai sulla strada del recupero.
«Affrontiamo la squadra più in forma del campionato», osserva il pivot esperino Ivan Morgillo, «dovremo pareggiare la loro energia. La vittoria contro la Carver ci è sfuggita per dei piccoli dettagli: nonostante la sconfitta abbiamo guadagnato fiducia e convinzione nei nostri mezzi».
Domani (ore 16) tocca anche alla Klass Sennori, che proverà a dare continuità all’ultima affermazione contro la San Paolo Ostiense sul campo della Tiber Roma.

Serie C
In Serie C va in scena il primo turno del 2026 (3° di ritorno). Quattro i match di oggi: alle 17.30 il Tavoni Sassari ospita l’Antonianum. Mezz’ora più tardi (18), a Ozieri, i Demones affrontano l’Aurea. Doppio confronto alle 20: Carbonia cerca punti salvezza in casa della Torres, mentre il Calasetta vuole evitare inciampi a Quartu con la Ferrini. Nell’unico posticipo domenicale si affrontano Olimpia e Dinamo Academy. Riposa la capolista Nuoro.

