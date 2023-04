Esperia straripante, non era scontato 

Col senno di poi, la vittoria dell’Esperia sull’Alfa Omega potrebbe assumere i contorni di una pura formalità: dominio indiscutibile, +23 dopo appena 10 minuti e strada spianata verso l’ottava vittoria nelle ultime 9 gare di C Gold. La realtà dei fatti, però, è un’altra, e dice che sabato, i granata, hanno superato a pieni voti un nuovo esame di maturità. Perché surclassare gli ostiensi (vittoriosi di recente su Ferentino) senza un riferimento del calibro di Garello, non era affatto scontato. «Ci tenevamo a riscattare la sconfitta contro Roma», spiega l’ala Floridia, «abbiamo puntato sulle nostre caratteristiche: fisicità e intensità. Poi, fortunatamente, siamo stati assistiti anche delle percentuali al tiro da tre».

I cagliaritani hanno saputo distribuire le responsabilità, sopperendo così alla defezione di Garello: «Valentin è fondamentale per noi», aggiunge, «ma la nostra forza è proprio quella di non dipendere da un singolo. Siamo in 12, tutti in grado di dare un contributo». E una mano sostanziosa, sabato, l’ha data proprio il giocatore siciliano, a lungo tormentato dai problemi all’anca: «Restare ai margini nei primi mesi è stato difficile», ricorda, «il dolore c’è sempre, ma cerco di gestirmi in settimana per poter dare una mano in partita».

Ora la sosta pasquale, poi la trasferta in casa della Carver (4ª): «Vincere sarebbe importante per la classifica, ma anche per consolidare le nostre certezze», conclude, «dovremo recuperare il più possibile dagli acciacchi fisici». ( ro.r. )

