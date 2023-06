Esperia, si può crescere 

A poco più di una settimana dalla vittoria promozione sulla San Paolo, l’Esperia inizia a programmare il viaggio verso la Serie B Interregionale. La dirigenza ha già espresso la volontà di procedere “step by step”, evitando di compiere mosse azzardate. Sull’altro piatto della bilancia, però, c’è l’esigenza di cavalcare l’onda del rinnovato entusiasmo espresso dalla città: un patrimonio da coltivare con grande cura per ripartire con slancio anche nella prossima stagione.

In attesa dei primi passi concreti, intanto, i grandi ex non hanno dubbi: la società granata può davvero essere l’alfiere in grado di riportare Cagliari nel basket che conta.

Parola agli ex

Ha seguito con attenzione le vicende del nipote Federico, attuale capo allenatore esperino, dispensando di tanto in tanto qualche prezioso consiglio. Paolo Manca, del resto, sa benissimo come funziona: nel 1983 toccò proprio a lui guidare l’Esperia al salto in Serie B dopo la finale col Csm: «Federico meritava una soddisfazione del genere», afferma con voce che tradisce un pizzico di emozione, «la promozione non era affatto scontata, e rappresenta il giusto premio per il grande lavoro svolto dalla società. Sono certo che le cose andranno bene anche in futuro».

Sulla stessa lunghezza d’onda Pippo Lai, grande protagonista del basket cagliaritano nei suoi ruggenti anni ’80: «La squadra ha raccolto i frutti di una semina iniziata qualche anno fa», commenta, «inoltre i dirigenti sono stati bravi a scovare sul mercato lo straniero giusto: Garello ha fatto la differenza per buona parte del campionato». L’affermazione dell’Esperia, però, è significativa anche per un altro motivo: «Non è vero che Cagliari non è più in grado di produrre cestisti di buon livello», aggiunge, «credo si tratti di un luogo comune da superare. I ragazzi ci sono, vanno solo supportati e aiutati. Anche i giocatori della mia generazione crescevano adeguandosi alla categoria».

Tifo e palazzetto

La fiammella della passione si è riaccesa, e lo si vede anche dal tifo: nell’ultima stagione, sugli spalti di Monte Mixi, hanno fatto capolino anche quei gruppi organizzati che non si vedevano dai tempi della “Brigata Graberi”: «Sono stato a Cagliari ai tempi della Dinamo Academy», racconta Gianpaolo, ora amministratore delegato dell’Apu Udine (A2 maschile), «era stato desolante trovare gli spalti così vuoti. Ho visto video e foto della promozione dell’Esperia e mi sono rincuorato: il supporto degli appassionati rappresenta il primo tassello verso un futuro più roseo».

PalaPirastu sì o no? Il dilemma è aperto: «Il fortino di Monte Mixi è ideale per la Serie C», chiarisce Graberi, «ma il vero salto di qualità si può fare solo in via Rockefeller».

Dello stesso avviso anche un’altra colonna dell’epoca d’oro come Silvano Sala: «L’Esperia è sempre stata nel cuore dei cagliaritani», afferma, «mi auguro che questo sia solo il primo passo verso traguardi ancor più prestigiosi».

Cagliari è un pezzo di cuore anche per Phil Melillo, che da Roseto, dove vive ormai da tanti anni, offre la sua “benedizione” alla nuova Esperia: «Si tratta di una realtà solida guidata da persone serie: ci sono tutti i presupposti per fare ancora meglio in futuro».

Per Beppe Muscas, che da allenatore granata sfiorò lo storico approdo in A2 nel 1986, «la promozione in B, peraltro raggiunta con una pallacanestro di stile tipicamente esperino, rappresenta finalmente un sasso nello stagno. La città ha bisogno di una locomotiva: speriamo che questa sia la volta buona».



