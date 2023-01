Esperia, servono conferme 

Il 2022 è stato un anno da ricordare: vittorie in serie, la retina tagliata al PalaAntonianum, la festa e l’atteso ritorno sulla scena del basket nazionale. Il 2023, invece, dovrà essere l’anno delle conferme per l’Esperia, che domani alle 17 riprende il suo cammino nel torneo di C Gold ospitando Frascati.

«Nel nuovo anno vogliamo essere ancora protagonisti», fa sapere coach Manca, «dobbiamo insistere sul lavoro svolto negli ultimi mesi, correggendo ciò che non è andato bene». Ovvero, il rendimento esterno. In casa, infatti, i granata si sono rivelati spesso irresistibili, con cinque vittorie su sei e distacchi spesso nell’ordine dei 20 punti. Lontano da Cagliari la casella delle vittorie è ancora intonsa, anche se il rendimento non è mai mancato. «Il risultato dipende da tanti fattori», aggiunge il tecnico, «abbiamo affrontato un percorso di apprendistato dal quale era impossibile sfuggire. Nonostante le sconfitte, però, ci siamo sempre rivelati all’altezza. Ci manca solo l’ultimo salto di qualità e vogliamo compierlo al più presto. Prima, però, c’è da pensare a Frascati». Nel match d’andata i laziali ebbero la meglio per 76-66: decisivo un parziale di 20-2 nel secondo quarto. Il ko brucia ancora: «Quel break fu pesante come un macigno», ricorda, «peccato, perché la squadra seppe reagire restando in partita fino a un minuto dalla fine».

Il mercato

In via Pessagno la musica dovrà essere diversa, ma occhio alle insidie: «La ripresa non è mai di semplice gestione», spiega, «le insidie sono tante, a cominciare da un avversario tosto, che recentemente si è rinforzato con l’aggiunta di un lungo americano. Dovremo fare la nostra partita, con intensità e attenzione».

Tante concorrenti si stanno muovendo sul mercato, ma l’Esperia, per ora, sta bene così: «Non ho chiesto nessun rinforzo», mette in chiaro l’allenatore, «sono contento dei miei ragazzi. Non ci manca nulla. Anzi, qualche volta ho avuto addirittura l’imbarazzo della scelta. Il nostro modo di giocare è abbastanza particolare, dunque un nuovo arrivo potrebbe alterare gli equilibri. Si può sempre migliorare, ma sono sincero: con questo assetto abbiamo già dimostrato di potercela giocare».

Le ambizioni

Per volare in Interregionale bisogna centrare i playoff: obiettivo difficile, ma tutt’altro che impossibile. «L’ambizione è sacrosanta», conclude Manca, «i playoff non sono un’ossessione, ma ci alleniamo più di tutte le pari grado in Italia, e ci scoccerebbe non poco fare un passo indietro nei campionati regionali. Stiamo lavorando per ottenere il massimo».