Esperia, serve continuità 

La Confelici Cagliari si rimette in marcia. Dopo un periodo sofferto, fatto di quattro sconfitte in fila, i rossoblù tornano al successo con un’autorevolezza che lascia ben sperare per la volata playoff della Poule Gold di B Interregionale. L’ 84-66 rifilato all’ex capolista Loreto Pesaro rappresenta una prova di maturità, costruita con una difesa di ferro e una gestione perfetta del secondo tempo. A fare la differenza, più che le prestazioni individuali, è stato l’apporto corale: solidità in area con Maresca e Bartolozzi, intensità sugli esterni e una ritrovata fiducia che potrebbe rappresentare il punto di svolta della seconda fase.

L’analisi di coach Manca

«La nostra difesa è sempre stata un punto di forza, ma in questa Poule Gold abbiamo dovuto riadattarla al livello più alto della competizione», evidenzia coach Federico Manca, «in molte partite ci siamo giocati le nostre carte, ma quando era il momento di produrre lo strappo decisivo ci è mancato qualcosa e siamo stati puniti. Questa volta, invece, abbiamo aumentato l’intensità difensiva e trovato quei canestri che ci hanno permesso di amministrare il vantaggio».

Un successo che ha anche un valore psicologico, dopo settimane difficili: «Forse ci mancava proprio questo: una vittoria per aumentare il livello di fiducia e giocare con maggiore tranquillità», aggiunge, «finalmente siamo riusciti a concretizzare e a raccogliere quello che in altre occasioni ci era sfuggito».

Episodi e prospettive

Sabato, l’inerzia è girata alla fine del secondo quarto, quando la bomba di Cabriolu da otto metri ha spezzato il buon momento di Pesaro. «Sono episodi che fanno la differenza», prosegue, «tante volte in questa fase abbiamo subito canestri incredibili nei momenti cruciali. Stavolta è girata a nostro favore e siamo stati bravi ad approfittarne».

Ora l’obiettivo è dare continuità ai risultati. La classifica vede l’Esperia risalire al nono posto con 14 punti, a due sole lunghezze dalla zona playoff. Per provare l’aggancio servirà un altro successo sabato, quando i cagliaritani faranno visita al Bramante, già battuto nella sfida d’andata. «In questo girone l’equilibrio è totale», conclude, «ogni partita si decide sui dettagli. Abbiamo sempre avuto la percezione di potercela giocare con tutti, ma per fare un filotto positivo serve maggiore continuità. Ora, con più fiducia, possiamo provare a raccogliere quanto seminato».



