Esperia seconda e con il morale alto 

Il 2025 ha riportato il sereno in casa Esperia. Le tre sconfitte consecutive di fine 2024 sono state subito bilanciate da un inizio d’anno impeccabile, con altrettanti successi al cospetto di Vasto, Ferentino e Pescara nell’ultimo turno. Un ruolino di marcia perfetto, che ha riaperto scenari rosei in vista della Poule Gold, nella quale i granata si porteranno dietro i punti conquistati negli scontri diretti con le prime.

Il cambio di passo è stato rimarcato sabato pomeriggio al PalaElettra, con gli esperini capaci di portare a casa una vittoria tanto sofferta quanto pesante. In copertina Thiam e Potì (19 punti a testa), ma a fare la differenza, come sempre, è stato il collettivo. Coach Federico Manca può sorridere: «La prestazione è stata molto buona», dice, «anche perché è arrivata contro una squadra giovane, fisica e ben allenata. Siamo partiti molto bene (subito 9-0 di parziale, ndr), poi abbiamo gestito il vantaggio accumulato fino alla metà del terzo quarto. A quel punto Pescara ci ha sorpassato, ma la squadra ha reagito nel migliore dei modi, gestendo in maniera lucida i possessi decisivi».

Dopo la vittoria della Carver e il ko di Viterbo, la Confelici è seconda in solitaria e continua a viaggiare spedita verso la seconda fase: il bottino fin qui accumulato è di 10 punti. «La sfida di Pescara valeva doppio proprio perché ci metteva di fronte a una diretta concorrente», spiega il coach, «infatti l’avevamo preparata in tutto e per tutto come una partita della seconda fase. La risposta della squadra è stata convincente, e questo rinsalda le nostre certezze per il futuro».



