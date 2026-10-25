Esperia, rimonta incompiuta 

Pavia 94

Esperia 86



Riso Scotti Pavia : Pellegrini ne, Zanetti 22, Cortese, Savio 5, Ammannato 17, Buzzone 6, Fazzi 8, Chinellato 7, Neri 17, Malattia, Cellerini 12, Migliavacca. Allenatore Zappi

Esperia Cagliari : Sanna, Cabriolu 2, N. Manca 13, Potì 18, Gallizzi 16, Locci 10, Pacitto ne, De Gregori 12, Tyrtyshnyk 15, Pili. Allenatore F. Manca

Parziali : 25-12; 52-37; 80-62



La reazione arriva tardi, ma lascia ben sperare per il futuro. L’Esperia cade a Pavia (94-86) e incappa nella terza sconfitta esterna in B Interregionale. Un ko onorevole, perché arrivato al cospetto della grande favorita per la promozione, e maturato al termine di una partita dai due volti: a lungo sofferente, l’Esperia ha dato la sensazione di poter crollare, scivolando anche a -19. Nel finale, invece, ha trovato le forze per riaprire i giochi, risalendo fino al -6. Uno sforzo che non è bastato per completare la rimonta, ma che apre prospettive interessanti per il prosieguo della stagione: la distanza dalle prime della classe, tutto sommato, non è ampia.

La cronaca

Pavia comincia forte e alla prima sirena è già avanti di 13. I lombardi tirano bene dall’arco (a tratti anche con percentuali del 60%) e viaggiano sempre in doppia cifra di vantaggio. L’Esperia tenta anche l’arma della zona, ma la forbice si allarga ulteriormente nel terzo quarto. Alle soglie del -20, i cagliaritani sembrano sul punto di alzare bandiera bianca. Gallizzi non si arrende, ma Pavia trova il modo di blindare il risultato.



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