«Esperia, ribalta la storia» 

Con il margine d'errore ridotto a zero, l'Esperia ha tirato fuori la miglior versione di sé stessa. A Matelica, contro la capolista della Poule Gold, la Confelici Cagliari ha sfoderato la prestazione perfetta, conquistando con pieno merito l'accesso ai playoff di Serie B Interregionale. Una vittoria pesante, figlia di un attacco chirurgico (62% da due, 40% da tre) e di una personalità forte in tutti i momenti chiave. Il 97-83 finale contro una Vigor al completo vale ai rossoblù il 5° posto e una qualificazione costruita con un finale straordinario.

La crescita

Il successo certifica la crescita costante della formazione allenata da coach Manca, protagonista di una seconda parte di Poule Gold da incorniciare, con cinque vittorie nelle ultime sei partite. «Contro Matelica siamo stati perfetti in attacco», sottolinea il tecnico, «abbiamo costruito tanti tiri aperti, concretizzati con percentuali ottime».

La qualificazione ai playoff rappresenta il coronamento di un percorso che ha visto l'Esperia superare anche momenti complessi. Dopo aver chiuso al secondo posto la regular season dietro la Carver, i cagliaritani avevano incontrato qualche difficoltà nell'adattarsi al livello della Poule Gold, incassando cinque sconfitte nelle prime sei giornate. Poi, però, è arrivata la reazione che ha permesso di ribaltare il trend. «Abbiamo continuato a lavorare con tranquillità anche nei momenti difficili», aggiunge Manca, «senza mai cercare alibi, nemmeno quando a fine 2024 abbiamo dovuto affrontare 4 partite in dieci giorni».

Mai battuta

Ora la Confelici si prepara ad affrontare nei quarti di finale la Carver, nella serie al meglio delle tre gare che scatterà il 10 o 11 maggio. I capitolini avranno il vantaggio del fattore campo, ma l'Esperia si presenterà all'appuntamento in grande fiducia. «La Carver è la nostra bestia nera», conclude, «non l'abbiamo mai battuta, ma arriviamo ai playoff con la voglia di ribaltare la storia. Abbiamo tutte le carte in regola per riuscirci».

Qualche incognita resta legata alla situazione fisica: Bartolozzi, operato al menisco, sta lavorando per rientrare, mentre Picciau (stiramento) e Potì (caviglia) saranno valutati nei prossimi giorni. La settimana di pausa sarà preziosa per recuperare energie e affrontare al meglio la sfida.

