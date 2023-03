Esperia puntuale, la fase a orologio inizia con 2 punti 

Esperia 80

Roma Centro 65

Esperia Cagliari : Cabriolu 6, Perez Da Rold 13, Floridia 4, Chessa, Villani 13, Garello 15, Picciau 5, Locci 20, Fois ne, Sanna 4. Allenatore Manca

Smit Roma Centro : Antolini ne, Zollo 15, Filippo, Spinosa 1, Sanchez 6, Telesca 19, Corvo 10, Tripi 2, Fabrizi 12, Paternesi. Allenatore Libutti

Parziali : 24-19; 37-34; 62-50



Una prova di maturità e concretezza per inaugurare al meglio la fase a orologio. L’Esperia archivia con successo anche la pratica Smit Roma (80-65) e inanella il 5° successo consecutivo nel campionato di C Gold, salendo a 22 punti. Contro un avversario terz’ultimo in classifica ma duro a morire, i granata hanno condotto praticamente per tutta la gara, rispondendo con freddezza ai tentativi di rimonta. E se l’efficacia dell’asse argentino Garello-Perez ormai non fa più notizia, stavolta coach Manca può godersi la prova sopra le righe di Locci, top scorer con 20 personali e protagonista in tutti i momenti chiave.

La cronaca

Di fronte al pubblico di Monte Mixi, l’approccio esperino è travolgente: Picciau propizia un break immediato di 7-0, poi Garello scrive il +10 (15-5). La Smit scalda le mani ed entra in partita affidandosi a Telesca, mattatore nel contro parziale che conduce fino al -3. Il finale di primo quarto, però, è ancora di marca cagliaritana (24-19).

Chessa e soci toccano nuovamente la doppia cifra di vantaggio alla metà di secondo periodo, ma non riescono a piegare le resistenze dei laziali, che schierano una difesa a zona piuttosto aggressiva e al 20’ si riportano a un solo possesso di ritardo (37-34).

Il buon momento degli ospiti prosegue al rientro in campo, con Zollo che sigla subito il sorpasso. L’Esperia non ci sta, e in un amen riprende in mano le redini del match scavando il solco sul +12 all’ultimo mini intervallo. Nei dieci minuti finali non ci sono sorprese: Villani segna a ripetizione dall’arco e fa scorrere i titoli di coda sulla contesa.