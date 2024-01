Esperia, punti di... Silver 

Esperia 69

N. B. Aquilano 61

Esperia Cagliari : Pili ne, Cabriolu 5, Mercenaro, Kucan 14, Floridia 8, Potì 23, Thiam 2, Picciau 9, Locci, Tocco ne, Sanna 8. Allenatore Manca

N.B.A. L’Aquila : Compagnoni 4, Caldarelli, M. Nardecchia, Aristotile 5, N. Nardecchia 7, Cicivè 3, Miconi, Antonini, Tuccella 10, Cecchi 13, Caridi 3, D’Ambrosio Angelillo 16. Allenatore P. Nardecchia

Parziali : 22-14; 34-25; 49-45



Vittoria doveva essere, e vittoria è stata. L’Esperia batte L’Aquila a Monte Mixi (69-61) e conquista due punti che, a tre turni dal termine della regular season, le permettono di restare in settima posizione, nel pieno della zona playoff della Serie B Interregionale.

Il nono successo stagionale è maturato al termine di una gara sempre condotta ma mai dominata dalla squadra di Manca, che, specie nella fase centrale del match, ha dovuto faticare per venire a capo della fisicità dei lunghi avversari. Con Thiam in giornata no, stavolta a vestire i panni del mattatore ci ha pensato Potì, protagonista di uno straordinario show balistico nel primo quarto (17 punti con 5/6 dall’arco).

«Addio Rombo di Tuono, con te se ne parte la primavera». Con un toccante striscione e infiniti applausi, pubblico e società granata hanno omaggiato la leggenda Gigi Riva. Persino la panchina aquilana ha fieramente esposto una maglia rossoblù durante il minuto di raccoglimento.

La cronaca

Approccio aggressivo e mani subito calde: l’Esperia confeziona la fuga in avvio grazie alla precisione di Potì, inarrestabile al tiro pesante (20-8). Gli abruzzesi, però, correggono l’andazzo con una zona mista che permette di limitare i danni alla prima sirena (22-14).

I cagliaritani non si scompongono e tengono saldamente in mano l’inerzia e arrivano a toccare il +17 a metà secondo quarto. L’Aquila, allora, corre ai ripari con un quintetto alto e fisico e, a cavallo tra la fine del secondo e l’inizio del terzo quarto, costruisce il break che la porta a toccare anche il -3. Ma nel momento di maggior pressione, Floridia e Picciau ricacciano indietro l’assalto realizzando i canestri della sicurezza già a due minuti dal termine.

Il commento

«Non è stata una partita semplice», commenta coach Manca, «la vittoria ci permette di rafforzare la posizione nella zona “Silver” dei playoff ed evitare le posizioni playout: chiudere la regular season in questa posizione sarebbe importante, perché significherebbe salvezza certa già a febbraio».



